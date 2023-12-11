人行環境改善被控設計不當 車道變人行道 竹東3大社區抗議

新竹縣竹東鎮環宇市等3大社區住戶昨抗議「二重國小周邊道路人行環境改善工程」設計不當，造成交通壅塞，連人行道也設計錯誤；竹東鎮公所機要秘書呂灝騰表示，營建署經費已核撥，工程無法停工，會蒐集民眾意見，先暫停人行道施工，但施作其他工程。

竹東近年發展快速，環球市、環宇市和星都心3大新興社區人口激增。環宇市社區主委劉榮鎮昨向議員林昭錡及立委林思銘陳情，指社區車道前方轉彎處，公所未召開說明會就設置人行道及停車格，道路從10米縮減成7米5，加上轉彎處明顯凸出一大塊，不但會車困難，還造成近2千戶居民上下班大塞車。

另有住戶指出，鎮公所設計的人行道對準社區車道，根本要行人「走過去給車撞」，打電話向給鎮公所建設課反映時，對方竟說「等車禍再聲請國賠」，這種態度實在讓他們無法溝通。當地二重里長林永銓也批「錯誤政策比貪汙還可怕」。

劉榮鎮建議竹東鎮公所撤除人行道設計，並將人行道旁兩側停車格取消，維持彎道處畫設紅線、禁止停車，未來道路標線畫設也和社區代表共同確認。

呂灝騰表示，當初的設計主要是考量行人的安全，認為轉彎區會減緩車速，而且人行道空間距離對向社區更近，既然居民有意見，會再協調，由於目前已經發包施工，只能先暫停有爭議的人行道。

居間協調的林思銘強調，將辦理中央與地方聯合會勘，向營建署表達民眾訴求，希望在不收回補助經費的情況下變更設計，讓居民走得更安全。