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廢水惹禍？ 竹東得獎中興河道 魚群暴斃

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣竹東鎮舊名「洗衫坑」的中興河道，近來出現大量魚群暴斃。圖／取自葉姵宇臉書
新竹縣竹東鎮舊名「洗衫坑」的中興河道，近來出現大量魚群暴斃。圖／取自葉姵宇臉書

新竹縣竹東鎮舊名「洗衫坑」的中興河道，近來出現大量魚群暴斃，竹東鎮公所表示冬天水含氧量不足所致，但是鎮民代表葉日嘉指夏天也發生過，質疑沿岸寵物店廢水和側溝水未截流造成汙染才是原因，縣府環保局回應，若接獲檢舉將前往稽查。

縣府曾爭取內政部補助8000萬，地方配合款2000萬，共耗資1億改造中興河道步行空間，打造「竹東之心」，2020年底完工榮獲2021年國家卓越建設獎「最佳環境文化類優質獎」肯定。

新竹縣政府改造中興河道步行空間，打造「竹東之心」，榮獲2021年國家卓越建設獎「最佳環境文化類優質獎」肯定。圖／取自葉日嘉臉書
新竹縣政府改造中興河道步行空間，打造「竹東之心」，榮獲2021年國家卓越建設獎「最佳環境文化類優質獎」肯定。圖／取自葉日嘉臉書
不過中興河道最近陸續出現大量暴斃死魚，鎮代葉姵宇獲報立即通知公所，前天全數打撈完畢。

公所指出，每年冬天中興河道都因缺水導致含氧量不足，造成魚群暴斃，也因歷年來通知環保局檢驗都沒問題，因此今年並未通報採驗，冬季缺水問題將聯繫農田水利署，看是否能引取竹東圳水源支援。

葉日嘉質疑，中興河道夏天也發生過魚群暴斃，當時說水溫太高造成含氧量不足，學前橋旁有寵物店，洗狗廢水疑似直接排入河中，且河道中多處街道側溝的排水口也直接排入河裡，未經過任何處理和截流，同樣是冬天，學前橋上游的魚就沒暴斃，懷疑「汙染」才是造成水含氧量不足原因。

葉日嘉認為，環保局不能放任業者排汙，且側溝水應直接進汙水下水道和處理廠，不是直接排到河裡，每次魚群暴斃都沒調查都以「水含氧量不足」結案。

竹東鎮公所回應，魚群暴斃集中在下游，是因上游水較湍急，魚群都集中在下游位置，才會看起來集中在下游暴斃。

環保局則說，關於寵物業者排放廢水問題，達到水汙染防治法列管的事業放流水，須申請許可才能放流，若接獲檢舉將前往稽查，若一般民眾排放廢水，將涉及水汙染防治法，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

寵物 新竹 內政部

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