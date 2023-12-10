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車道變人行道還對準社區車道 竹東3大社區綁白布條陳情

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹東鎮環宇市等3大社區住戶拉起白布條陳情，指出竹東鎮公所在社區車道前方轉彎處設置人行道和停車格，道路從10米縮減成7米，因會車困難造成附近2千戶居民上、下班大塞車。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹東鎮環宇市等3大社區住戶拉起白布條陳情，指出竹東鎮公所在社區車道前方轉彎處設置人行道和停車格，道路從10米縮減成7米，因會車困難造成附近2千戶居民上、下班大塞車。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹東鎮環宇市等3大社區住戶今天下午拉起白布條陳情，指出竹東鎮公所未召開說明會，就將環宇市車道前方轉彎處設置人行道和停車格，道路從10米縮減成7米5，不但會車困難，還造成附近2千戶居民上、下班大塞車。竹東鎮公所機要秘書呂灝騰表示，由於營建署經費已核撥，工程也在進行中，會將民眾意見蒐集參考，並先施作其他工程。

竹東鎮因鄰近竹科發展快速，尤其環球市、環宇市、星都心三大新興社區，更湧入超過上千住戶。環宇市社區主委劉榮鎮今天下午偕同周邊3大社區住戶向議員林昭錡及立委林思銘陳情指出，「二重國小周邊道路人行環境改善工程」因設計不當，造成交通壅塞外，更讓行車險象環生，尤其凸出車道的部分，容易造成車禍事故。

劉榮鎮說，其中環宇市社區車道前方轉彎處，公所在未召開說明會的情況下設置人行道及停車格，也因道路從10米縮減成7米5，加上轉彎處明顯凸出一大塊，不但會車困難，還造成近2千戶居民上下班大塞車。

住戶也指出，竹東鎮公所設計的人行道直接對準社區車道，根本要行人「走過去給車撞」，且今天會綁白布條出面抗議，是因為居民打電話給鎮公所建設課反映時，對方竟然說「等車禍再請國賠」，居民也希望理性溝通，但公務員這種態度實在讓他們無法溝通。

二重里長林永銓也表示，當初在前鎮長在規畫設計該人行道時，有召開一次說明會，當時居民和他就已經否決掉，認為沒有施作的迫切和必要，但現任鎮長上任後沒有任何溝通就直接發包施工，「錯誤的政策比貪汙還可怕」。

劉榮鎮希望竹東鎮公所撤除人行道設計，並將人行道旁兩側停車格取消，維持彎道處畫設紅線、禁止停車，未來道路標線畫設，包括紅黃線和停車格設置，都需找當地社區管委會代表共同確認。

對於鎮公所顧慮更改設計會讓中央營建署停止經費挹注，林思銘強調，他將辦理中央與地方聯合會勘，將民眾訴求與顧慮向營建署表達，希望在不收回補助經費的情況下變更設計，讓社區居民走得更安全，也希望竹東鎮公所能出席，一起討論規畫設計。

呂灝騰表示，該工程為公所規畫、營建署補助經費，不能說停工就停工，當初會這樣設計，鎮公所是考量行人安全，認為轉彎區會減緩車速，且人行道空間距離對向社區更近，既然居民有意見，會將今天居民反映內容帶回去鎮公所協調，但由於目前已發包施工，鎮公所會繼續按圖施工，不過有爭議的人行道將先暫停，改先作其他工程。

環宇市住戶向議員林昭錡及立委林思銘立陳情指出，「二重國小周邊道路人行環境改善工程」因設計不當，造成交通壅塞外，更讓行車險象環生。記者黃羿馨／攝影
環宇市住戶向議員林昭錡及立委林思銘立陳情指出，「二重國小周邊道路人行環境改善工程」因設計不當，造成交通壅塞外，更讓行車險象環生。記者黃羿馨／攝影
立委林思銘強調，他將辦理中央與地方聯合會勘，將民眾訴求與顧慮強烈向營建署表達立場，希望在不收回補助經費的情況下變更設計。記者黃羿馨／攝影
立委林思銘強調，他將辦理中央與地方聯合會勘，將民眾訴求與顧慮強烈向營建署表達立場，希望在不收回補助經費的情況下變更設計。記者黃羿馨／攝影
劉榮鎮今天下午偕同住戶向議員林昭錡及立委林思銘立陳情指出，「二重國小周邊道路人行環境改善工程」因設計不當，造成交通壅塞外，更讓行車險象環生。記者黃羿馨／攝影
劉榮鎮今天下午偕同住戶向議員林昭錡及立委林思銘立陳情指出，「二重國小周邊道路人行環境改善工程」因設計不當，造成交通壅塞外，更讓行車險象環生。記者黃羿馨／攝影

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