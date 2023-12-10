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SRF爭議藍綠交鋒 鄭文燦嗆桃市府：別再政治炒作

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
SRF電廠進駐桃科爭議延燒，行政院副院長鄭文燦（中）今為民進黨桃園第二選區立委黃世杰（左）、站台時，要求市府把關到底，別再政治炒作。記者朱冠諭／攝影
SRF電廠進駐桃科爭議延燒，行政院副院長鄭文燦（中）今為民進黨桃園第二選區立委黃世杰（左）、站台時，要求市府把關到底，別再政治炒作。記者朱冠諭／攝影

藍綠桃園第二選區立委參選人涂權吉黃世杰今天各自舉辦造勢互別苗頭，大型固體再生燃料（SRF）發電廠進駐桃園科學園區議題再成焦點。行政院副院長鄭文燦為黃世杰站台時，強調桃園市長任內，1張環保許可證都沒發，事實上市府可以在建照、使照、環保許可證這3關把關，目前經濟部已撤掉推薦，請市府把關到底，如果真的評估設廠有空汙，就請否決，別再政治炒作。

SRF電廠進駐桃科爭議引起關注，桃園市長張善政今為涂權吉站台時表示，過去第二選區立委很多事做不到，不然觀音怎麼會出現SRF廠，更批評這些燃燒的廢氣影響甚廣。

鄭文燦今早在觀音為黃世杰站台時，則強調經濟部同意推薦3家SRF電廠進駐桃科，是為了推動循環經濟，但市府可以決定要不要讓廠商進駐，包括建照、使照、環保許可證這3關，市府當然都能把關，不是來申請每家都可以過關。

鄭也說，在他桃園市長任內，1張環保許可證都沒發，3家SRF電廠都沒拿到許可證，只要地方不贊成，市府想踩煞車，要讓SRF廠進不來也可以。

鄭表示，當黃世杰向他建議請經濟部撤回推薦時，他就立刻協調經濟部，並直言「工業主管機關是你們（經濟部），這個產業可以進來，但這樣會讓地方政府有藉口說是你決定的，那請你撤回推薦，所以目前經濟部已經撤回推薦。」

鄭說，這件事還是要回到地方政府把關，讓事情可以落幕，不應該在八字還沒一撇的時候就急著抹黑，「請市府把關到底，如果大家不要他，環保會超過空汙許可，就把它否決掉，這樣就沒有了。」

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