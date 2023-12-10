SRF爭議藍綠交鋒 鄭文燦嗆桃市府：別再政治炒作

藍綠桃園第二選區立委參選人涂權吉、黃世杰今天各自舉辦造勢互別苗頭，大型固體再生燃料（SRF）發電廠進駐桃園科學園區議題再成焦點。行政院副院長鄭文燦為黃世杰站台時，強調桃園市長任內，1張環保許可證都沒發，事實上市府可以在建照、使照、環保許可證這3關把關，目前經濟部已撤掉推薦，請市府把關到底，如果真的評估設廠有空汙，就請否決，別再政治炒作。

SRF電廠進駐桃科爭議引起關注，桃園市長張善政今為涂權吉站台時表示，過去第二選區立委很多事做不到，不然觀音怎麼會出現SRF廠，更批評這些燃燒的廢氣影響甚廣。

鄭文燦今早在觀音為黃世杰站台時，則強調經濟部同意推薦3家SRF電廠進駐桃科，是為了推動循環經濟，但市府可以決定要不要讓廠商進駐，包括建照、使照、環保許可證這3關，市府當然都能把關，不是來申請每家都可以過關。

鄭也說，在他桃園市長任內，1張環保許可證都沒發，3家SRF電廠都沒拿到許可證，只要地方不贊成，市府想踩煞車，要讓SRF廠進不來也可以。

鄭表示，當黃世杰向他建議請經濟部撤回推薦時，他就立刻協調經濟部，並直言「工業主管機關是你們（經濟部），這個產業可以進來，但這樣會讓地方政府有藉口說是你決定的，那請你撤回推薦，所以目前經濟部已經撤回推薦。」

鄭說，這件事還是要回到地方政府把關，讓事情可以落幕，不應該在八字還沒一撇的時候就急著抹黑，「請市府把關到底，如果大家不要他，環保會超過空汙許可，就把它否決掉，這樣就沒有了。」

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