台61後龍交流道北上車道明起封閉6天 用路人注意改道

台61線因苗栗縣後龍鎮觀海大橋施工，後龍交流道以北的北上車道，12月11日上午9點起封閉6天，公路局北區公路新建工程分局第四工務段籲請用路人注意改道行駛。

台61線104公里68公尺至105公里43公尺，第四工務段施工後龍鎮觀海大橋主線路段路面修復，11日上午9點至17日晚上10點封閉北上後龍交流道以北的路段，屆時北上車輛在105公里後龍交流道匯出，改駛台6線左轉銜接台1線往北行駛至台13甲線左轉，至台1己線（國道3號竹南聯絡道）再左轉，至台61線向右轉台61線93公里竹南交流道，匯入台61線主線車道繼續北上。