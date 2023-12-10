苗栗首座釣魚平台開釣 釣友大讚這是一件很Nice的事情

苗栗縣首座釣魚平台最近在新埔漁港北堤開放垂釣，提供更友善安全的釣魚空間，釣友大讚這是一件很Nice的事情，連外縣市釣友的慕名而來，縣府預告第二座釣魚平台可望在龍鳳漁港，明年4月開釣。

台灣四面環海，近來迭有聲音開放漁港釣魚，苗栗縣海岸線50公里、11座漁港，2020年4月開放後龍鎮公司寮漁港北堤，2021年4月再開放後龍鎮外埔漁港南堤，就地利用堤防供垂釣，通霄鎮新埔漁港是首座釣魚平台， 縣府公告上個月11月27日開釣，縣議員陳品安多次在議會質詢關心，認為是大好消息。

縣府農業處指出，縣府啟動「向海致敬-友善釣魚」行動方案，爭取海洋委員會海洋保育署補助722.5萬元，縣府配合共850萬元，在通霄鎮新埔漁港北堤興建長約51公尺釣魚平台， 規定僅能朝北堤北方垂釣，避免影響港區船舶航行、泊靠，及漁民作業。

新埔漁港釣魚平台近2星期，一名苗栗女釣友已經到新埔漁港釣魚平台釣魚2次，她說，目前是釣沙鮻時節，過去釣魚常常被勸驅離，現在可以「光明正大」釣魚，而且是第一座平台，環境安全舒適漂亮，這是非常棒、一件很Nice的事情。

她說，新埔漁港自然環境優美，漁村散發純樸之美，周邊還有縣定歷史建築台灣鐵路局新埔車站，台61線聯絡道「日落大道」園區，及白沙屯拱天宮等景點，她連2次都碰到台北慕名而來的釣友，不過，希望釣友發揮公德心，離開順手把垃圾帶走，不要殺風景。

農業處漁業科長林俊吉表示，新埔漁港的港區有外包清潔公司撿拾垃圾，明年會一併納入釣魚平台，目前許多釣客都是朝港區垂釣，還曾發生與漁民吵架事件， 縣府會宣導釣友配合，創造多贏局面。