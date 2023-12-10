龍潭老城區欲建地下停車場 桃交通局曝難執行原因

桃園龍潭老城區缺乏停車場，國民黨桃園市議員劉熒隆希望將龍潭國小及龍潭高中2校相連的操場，興建一座地下停車場紓解車流，也舉中原國小、新明夜市周邊都有成功案例，希望龍潭龍元宮商圈、市場周邊也能解決。桃園交通局表示，因2校周邊無10米寬以上道路，因此難施作，需拆建物興建，後續會持續尋找合適場地，及評估更合適方案。

桃園龍潭龍元宮商圈有許多美食小吃，周邊也鄰近龍潭大池，每逢端午龍舟及假日總吸引許多人潮前往，不過停車位不足問題長久，劉熒隆表示，老城區觀光環繞大池、龍元宮及觀光市場，不過未有足夠停車空間，附近的龍潭國小及高中操場僅一牆之隔，初估2校的操場總面積超過8000坪，可以興建地下停車場，解決停車空間不足問題。

劉熒隆說，老城區觀光發展停車場會勢必要配套措施，現在龍潭較大停車場，是在龍潭運動公園旁的立體停車場，不過距離老城區仍有距離，只有外圍的一些路邊停車，且過去一直想要推假日定點定時徒步區，卻苦無停車位無法順利推動。

劉熒隆指出，龍潭國小及高中就在商圈旁邊，且中壢中原夜市旁的中原國小興建地下停車場、新明夜市旁的新明國小亦同，都是成功案例，若真能建成必定造福地方。