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竹東得獎中興河道大量魚群暴斃 民代質疑廢水惹禍

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中興河道水質看起來呈現白色汙濁，且有大量魚群暴斃，竹東鎮公所表示，是因缺水含氧量不足所致。圖／取自代表葉姵宇臉書
中興河道水質看起來呈現白色汙濁，且有大量魚群暴斃，竹東鎮公所表示，是因缺水含氧量不足所致。圖／取自代表葉姵宇臉書

新竹縣竹東鎮舊名「洗衫坑」的中興河道，近來出現大量魚群暴斃，竹東鎮公所昨天出動打撈，表示因冬天缺水、水含氧量不足所致。但竹東鎮民代表葉日嘉指出，夏天的時候也發生過魚群暴斃，沿岸有寵物店將洗狗廢水排入，側溝水也沒有截流就流入河川，質疑汙染才是造成水含氧量不足原因。

中興河道舊名「洗衫坑」，位於竹東丘陵地的天然湧泉帶，自古以來就是先民的浣衣空間，在50年代更是各年齡層的休憩空間，新竹縣政府爭取內政部補助8000萬元，地方配合款2000萬元，共耗資1億元，改造中興河道步行空間，打造「竹東之心」，2020年底完工後，即榮獲2021年國家卓越建設獎─「最佳環境文化類優質獎」肯定。

不過中興河道前天起陸續出現大量暴斃死魚，竹東鎮民代表葉姵宇獲報後，立即通報竹東鎮公所出動撈魚，竹東鎮公所也於昨天全數打撈完畢。

竹東鎮公所指出，每年冬天中興河道都會因缺水導致含氧量不足，造成河道魚群暴斃，也因歷年來通知新竹縣環保局檢驗都沒問題，因此今年並未通報環保局採驗，冬季缺水問題，未來也會和農田水利署聯繫，看是否能引取竹東圳水源支援。

但葉日嘉質疑，夏天的時候也發生過魚群暴斃，當時又說水溫太高，造成水含氧量不足，學前橋旁就有一家寵物店，洗狗的廢水都直接排入河中，且河道中多處街道側溝的排水口也是直接排入河裡，未經過任何處理和截流，同樣是冬天，學前橋上游的魚就沒有暴斃的狀況，懷疑「汙染」才是造成水含氧量不足原因。

葉日嘉認為，新竹縣環保局不能放任寵物店業者將汙水排進河裡，且側溝的水應該直接進汙水下水道，進到汙水處理廠，而不是直接排到河裡面，每次魚群暴斃，都沒有調查就以「水含氧量不足」結案，從上游到下游來看，是否受到汙染就有很明顯的分界。

不過竹東鎮公所表示，魚群暴斃集中在下游，是因上游水較湍急，魚群都集中在下游位置，才會看起來集中在下游暴斃。

新竹縣環保局則表示，該事件未接獲通報，關於寵物業者排放廢水問題，達到水汙染防治法列管的事業放流水，需經過申請許可才能放流，若接獲檢舉將前往稽查，若一般民眾排放廢水，將涉及水汙染防治法第30條，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

新竹縣竹東鎮舊名「洗衫坑」的中興河道，近來出現大量魚群暴斃。圖／取自代表葉姵宇臉書
新竹縣竹東鎮舊名「洗衫坑」的中興河道，近來出現大量魚群暴斃。圖／取自代表葉姵宇臉書
新竹縣政府改造中興河道步行空間，打造「竹東之心」，2020年底完工後，即榮獲2021年國家卓越建設獎─「最佳環境文化類優質獎」肯定。圖／取自代表葉日嘉臉書
新竹縣政府改造中興河道步行空間，打造「竹東之心」，2020年底完工後，即榮獲2021年國家卓越建設獎─「最佳環境文化類優質獎」肯定。圖／取自代表葉日嘉臉書
新竹縣竹東鎮舊名「洗衫坑」的中興河道，近來出現大量魚群暴斃。圖／取自代表葉姵宇臉書
新竹縣竹東鎮舊名「洗衫坑」的中興河道，近來出現大量魚群暴斃。圖／取自代表葉姵宇臉書

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