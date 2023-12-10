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全國公廁評比 竹市「青草湖風景區公廁」獲特優

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市青草湖風景區公廁正面外觀。圖／新竹市政府提供
新竹市青草湖風景區公廁正面外觀。圖／新竹市政府提供

環境部環境管理署日前舉行「112年績優公廁表揚活動」，全國共有特優公廁35處，及特色公廁2處獲獎，其中一項特色公廁由新竹市青草湖風景區公廁獲觀光遊憩類特優。市府今指出，青草湖公廁全面使用節能設施，採自然通風採光，更提供衛生紙、洗手肥皂、馬桶刷、扶手、置物台、掛勾、尿布台、兒童安全椅及無障礙等友善設施，最重要的是清潔人員務實清潔、定時維護公廁環境，成為全市公廁的績優表率，為市內各公廁管理單位仿效的對象。

環保局指出，環境部為提升公廁品質與管理方式，提供民眾優質清新的如廁環境，將公廁依據不同經營類型分組，分為加油站、交通場站、超商及觀光遊憩等四大類，以「公廁管理」、「硬體設施」、「教育宣導」及「質化說明」四大面向為評分指標。

環保局說，獲獎的青草湖公廁位於竹市著名景點青草湖風景區，鄰近飯店及明湖公園，2018年獲得環境部核定補助經費，共投入163萬元進行公廁整修，設計之初即考量與周邊環境的共容性，建築外觀融入風景區中，其簡約的外觀及流暢的動線皆顯示出設計者的人本初衷。

竹市目前已列管公廁792座，其中公部門484座、私部門266座、國營事業42座，經公廁評鑑特優級769座（97%）、優等級23座（3%），列管公廁每季至少巡檢1次，巡檢重點係針對清潔維護、硬體設施及友善加值服務設施等進行評核，如發現有髒亂情形，立即通知公廁管理單位進行改善；民眾亦可透過公廁門口張貼之專屬QR code，即時通報公廁髒亂或設備損壞情形，系統隨即通知管理單位進行改善，以提供舒適的如廁環境。

市長高虹安表示，市府施政重視環保，致力提高環境品質，感謝各公廁管理單位及清潔維護人員，平日持續為竹市公廁清淨環境努力不懈，藉由這次青草湖風景區公廁獲獎殊榮，也鼓勵竹市所有公廁管理單位及清潔人員繼續共同攜手清潔維護公廁內外及周邊環境，協力創造優質友善的公廁環境品質。

青草湖風景區親子廁提供尿布台及兒童安全椅等友善設施。圖／新竹市政府提供
青草湖風景區親子廁提供尿布台及兒童安全椅等友善設施。圖／新竹市政府提供
青草湖風景區男廁採光良好。圖／新竹市政府提供
青草湖風景區男廁採光良好。圖／新竹市政府提供

公廁 環境部

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