全國公廁評比 竹市「青草湖風景區公廁」獲特優

環境部環境管理署日前舉行「112年績優公廁表揚活動」，全國共有特優公廁35處，及特色公廁2處獲獎，其中一項特色公廁由新竹市青草湖風景區公廁獲觀光遊憩類特優。市府今指出，青草湖公廁全面使用節能設施，採自然通風採光，更提供衛生紙、洗手肥皂、馬桶刷、扶手、置物台、掛勾、尿布台、兒童安全椅及無障礙等友善設施，最重要的是清潔人員務實清潔、定時維護公廁環境，成為全市公廁的績優表率，為市內各公廁管理單位仿效的對象。

環保局指出，環境部為提升公廁品質與管理方式，提供民眾優質清新的如廁環境，將公廁依據不同經營類型分組，分為加油站、交通場站、超商及觀光遊憩等四大類，以「公廁管理」、「硬體設施」、「教育宣導」及「質化說明」四大面向為評分指標。

環保局說，獲獎的青草湖公廁位於竹市著名景點青草湖風景區，鄰近飯店及明湖公園，2018年獲得環境部核定補助經費，共投入163萬元進行公廁整修，設計之初即考量與周邊環境的共容性，建築外觀融入風景區中，其簡約的外觀及流暢的動線皆顯示出設計者的人本初衷。

竹市目前已列管公廁792座，其中公部門484座、私部門266座、國營事業42座，經公廁評鑑特優級769座（97%）、優等級23座（3%），列管公廁每季至少巡檢1次，巡檢重點係針對清潔維護、硬體設施及友善加值服務設施等進行評核，如發現有髒亂情形，立即通知公廁管理單位進行改善；民眾亦可透過公廁門口張貼之專屬QR code，即時通報公廁髒亂或設備損壞情形，系統隨即通知管理單位進行改善，以提供舒適的如廁環境。