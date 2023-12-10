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泳池清場再入場 收2次票惹議

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

位於桃園市桃園區的桃園國民運動中心泳池才因漏水封閉整修2年多，今年7月重啟後依舊問題不斷。除了消毒不足、救生員不足封閉水道，又傳出民眾配合館方消毒暫時離場，再入場竟要重新付費，議員黃瓊慧接獲陳情批「不合理」；體育局回應，運動中心委外經營，會請廠商調整作法。

民眾陳小姐指出，日前帶小孩去桃園國民運動中心上游泳課，早上9點買票進場，10點被館方告知泳池因打掃消毒須清場，10點30分才會重新開放。她聽從館方指示離場，結果10點30分想再入場，工作人員要求再買一次票，讓她不禁想問「這是銷售手法嗎？」

議員黃瓊慧表示，桃園國民運動中心游泳池收費公告，沒有限制使用時間或分場次時段，民眾配合館方作業暫時離場，事後還想入場，卻被要求再買一次票，十分不合理，而這也可能不是個案。

市府體育局綜合規劃科長廖維敏說，國民運動中心設有公益時段，每天上午8時到上午10時可憑敬老愛心卡免費使用，廠商考量營運成本和人數控管，公益時段結束會清場和消毒。

廖維敏表示，廠商目前做法是離場再回來就要重新買票，如果民眾不想再花錢，可以在更衣室休息。不過，更衣室空間有限也是問題，會建議廠商用蓋章方式，讓已購票民眾憑蓋章重新入場。

針對消毒不足、救生員不足等疑慮，體育局長許彥輝說，將研議建立運動場館委外營運缺失計點機制，列該場館年度營運績效評估考核，確保營運品質。

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