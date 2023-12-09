蕭美琴受邀參加公益活動 台灣人的精神是互助關愛精神
民進黨副總統參選人蕭美琴今行程滿檔，下午替桃園第5選區立委參選人劉仁照競總成立站台，之後又至中壢與第3選區立委參選人彭俊豪一同參與「挺美德．挺公益」活動，蕭表示，台灣人的精神是互助關愛的精神，哪裡有災難，台灣人總是在第一時間過去。所以當台灣有需要幫助時，國際也會第一時間援助，這就是愛的力量。
蕭美琴今受彭俊豪邀約至瑪潮關懷協會參與愛心義賣，蕭美琴說，感謝瑪潮協會照顧清寒學生的早餐，甚至還把愛擴展至東部，從中感受到滿滿的愛。過去她自己在教會中成長，不管在人生路途中遇到坎坷，相信總是有神在指引道路以及兄弟姐妹的愛與陪伴。
蕭美琴表示，彭俊豪今天為他安排這一場行程，可以展現了彭俊豪心中的價值，及對社會的關懷，相信這場選舉是神賦予他的任務，願愛與能量與他同在。
桃園市瑪潮關懷協會長期關心桃園清寒學生的早餐飲食狀況，從2013年啟動計畫以來，持續守護桃園35所國中，513位清寒國中生每一天的營養早餐，並於2021年起將這愛，擴展至東部偏鄉及南部偏鄉，照顧12所學校237位清寒學生。
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