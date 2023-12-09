財團法人台北市福智佛教基金會今天上午在苗栗縣外埔漁港舉辦魚苗放流活動，共放流1萬5300尾黑鯛魚苗，現場參加民眾以接力方式，齊心將魚苗放入大海，盼能增加當地海域漁產資源，共同為海洋生態永續發展盡一分心力，對正積極推動慢魚計畫的苗栗縣而言，也別具意義。

主辦單位指出，該基金會今年度已在苑港漁港及外埔漁港，陸續已放流了23萬3000尾黃鰭鯛魚苗，及12萬1800尾黑鯛魚苗。此次活動放流的魚苗種類是經過挑選，適合當地海域生存的黑鯛魚苗，希望藉由牠的高生存率及高產卵量能夠增加周遭海域漁業資源，彌補自然生產力的不足。

另外，魚苗放流活動讓民眾不只能體會尊重生命的意義，也能進一步的了解生態與保育的觀念，讓每一位參與過放流活動的民眾，都能成為海洋保護小尖兵。

苗栗縣政府也表示，藉由魚苗放流活動，鼓勵大家一同保育海洋，維持自然生態的平衡，也呼籲民眾千萬不能隨便野放，要視氣候、環境，選擇適合的魚苗種類，以免放流的魚苗無法生存，壞了原本培育海洋生命的美意。