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桃園客運園區區域排水建構新護岸 防水患有保障

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園客運園區周邊區排和平支線改善後面貌。圖／桃園市政府水務局提供
桃園客運園區周邊區排和平支線改善後面貌。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市政府水務局今天表示，桃園客運園區（在大園區）為桃園重要都市開發區，園區圍繞三條市管區排，包含雙溪口溪幹線、和平支線、塔腳支線，其中靠近園區東側和平支線和平一號橋鄰近道路車流量大，現況為土堤無保護工，一旦道路旁因未設置護岸造成河水沖涮土坡，會嚴重影響民眾安全及產業發展，今年8月發包建新的護岸已經完工。

水務局指出，和平支線位於大園區和平里，為雙溪口溪上游支流之一，發源於埤塘，排水路目前仍兼具灌溉功能。近年短延時強降雨極端事件頻傳，逕流量增加導致土砂運移行為旺盛，造成沿線民眾土地財產受淘刷流失危險。

為有效保護和平支線排水遭受沖刷問題，水務局辦理「大園區和平支線和平一號橋下游溪洲段537地號新建護岸工程」，針對河道右岸整治新建護岸126公尺，本工程總經費約669萬餘元，今年8月16日開工10月24日完工，現提高防洪標準達25年計畫洪水位不溢堤，保護周遭民眾生命財產安全。

新建護岸在大園市區及工業區之間，周邊倉儲及物流中心多，透過改善現有排水條件以減緩洪災所帶來的威脅和損失，提供居民及產業園區一個安全通行，及宜居環境發展的環境。詳細資料請上桃園市政府水務局局官網查詢。

桃園客運園區周邊區排和平支線堤防原本以土堤為主。圖／桃園市政府水務局提供
桃園客運園區周邊區排和平支線堤防原本以土堤為主。圖／桃園市政府水務局提供

護岸 桃園 客運

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