快訊

108課綱古文爭議吵翻天 葉丙成指「它」才是台灣教育真正問題

亞錦賽／傻眼！日韓打到一半 大巨蛋螢幕全黑還閃現猿象打線

網紅帶食材、加熱工具 機艙廁所自製飛機餐！網驚：怎麼過安檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多一景點！巴陵1、2號隧道 預計最快明年開幕新休憩站

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
透過桃園巴陵舊橋串聯的巴陵1、2號隧道，桃園觀旅局去年爭取交通部觀光署補助，現正上網招標新廠商，預計今年底可招標完成，最快明年1月可正式開幕。圖／桃園觀旅局提供
透過桃園巴陵舊橋串聯的巴陵1、2號隧道，桃園觀旅局去年爭取交通部觀光署補助，現正上網招標新廠商，預計今年底可招標完成，最快明年1月可正式開幕。圖／桃園觀旅局提供

透過桃園巴陵舊橋串聯的巴陵1、2號隧道，桃園觀旅局去年爭取交通部觀光署補助933萬元優化隧道內設施，並設置1個店舖及9攤市集，今年8月底試營運3個月，目前已結束，正上網招標新廠商，預計今年底可招標完成，最快明年1月可正式開幕。

巴陵1、2號隧道反映台7線闢建過程，具歷史人文意義，其中串聯2隧道巴陵舊橋可眺望大漢溪景致，且現為合法高空彈跳場所，為北橫遊憩廊帶重要休憩停留點。

桃園風景管理處去年提案「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫巴陵驛站設置及經營輔導」，於去年獲觀光署重點景區遊憩廊帶計畫補助，核定經費933萬元，改善隧道內軟、硬體設施優化，規畫遊憩服務場域，並針對攤區招商，擬定經營管理計畫。

觀旅局說，以策展方式呈現巴陵產業、在地特色及文化故事脈絡，設置拉拉山桃知識展區、復興物產展區、四季風貌展區、飲食文化展區、釀酒器藝術裝置等5大展區，形塑具巴陵特色遊憩服務場域，達到活化歷史空間效益，提供民眾嶄新的觀光體驗空間。

同時輔導地方產業開發水蜜桃氣泡酒、水蜜桃乾等在地產品，規畫巴陵驛站賣店、假日市集、釀酒體驗區及吧台，提高地方特色產業的能見度，推廣行銷巴陵在地特色物產並吸引外地觀光客停留，以建立聚集及連結地方場域。

風管處表示，全區已於今年8月28日開放試營運至11月27日，試營運期間到訪遊客數共計約2萬7000人。目前試營運結束，為提供遊客舒適的服務品質，正辦理「拉拉山巴陵驛站空間活化利用標租案」上網招標，截標至12月14日，最快明年1月可正式開幕。

透過桃園巴陵舊橋串聯的巴陵1、2號隧道，桃園觀旅局去年爭取交通部觀光署補助，現正上網招標新廠商，預計今年底可招標完成，最快明年1月可正式開幕。圖／桃園觀旅局提供
透過桃園巴陵舊橋串聯的巴陵1、2號隧道，桃園觀旅局去年爭取交通部觀光署補助，現正上網招標新廠商，預計今年底可招標完成，最快明年1月可正式開幕。圖／桃園觀旅局提供

巴陵 桃園 拉拉山

延伸閱讀

鞏俐、劉雯都來了！Pradasphere II特展 上海盛大開幕

北海道觀光巴士車禍 觀光署：6台灣自由行旅客均輕傷

好大一尊！「6米巨型貓福珊迪」坐鎮台中 加碼「軟萌快閃店」打卡限定海洋世界

LINE FRIENDS現蹤台中耶誕嘉年華！粉紅耶誕樹成亮點

相關新聞

外埔漁港放流1萬5300尾黑鯛 魚苗接力入大海

財團法人台北市福智佛教基金會今天上午在苗栗縣外埔漁港舉辦魚苗放流活動，共放流1萬5300尾黑鯛魚苗，現場參加民眾以接力方...

桃園客運園區區域排水建構新護岸 防水患有保障

桃園市政府水務局今天表示，桃園客運園區（在大園區）為桃園重要都市開發區，園區圍繞三條市管區排，包含雙溪口溪幹線、和平支線...

多一景點！巴陵1、2號隧道 預計最快明年開幕新休憩站

透過桃園巴陵舊橋串聯的巴陵1、2號隧道，桃園觀旅局去年爭取交通部觀光署補助933萬元優化隧道內設施，並設置1個店舖及9攤...

注意賞花守則！粉紫色花海盛開 關西仙草節下周末登場

新竹關西的郊外每到入冬退去金黃色的稻穗後，緊接著就由粉紫色的仙草花接力為大地染上新妝，今年關西仙草節將在下周末登場，不過...

竹市府前擺「耶誕扭蛋機」 25日前扭蛋送限量公益小禮

12月是感恩的季節，新竹市政府昨晚歲末感恩活動開跑，今年結合11家企業共同辦理心願卡圓夢活動，傳遞愛與幸福給近700名孩...

桃園國民運動中心消毒清場 民眾重返得再次買票惹議

桃園國民運動中心泳池因漏水封閉整修2年多，今年7月重啟後問題不斷，除了消毒不足、救生員不足封閉水道，又傳出民眾配合館方消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。