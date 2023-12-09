多一景點！巴陵1、2號隧道 預計最快明年開幕新休憩站

透過桃園巴陵舊橋串聯的巴陵1、2號隧道，桃園觀旅局去年爭取交通部觀光署補助933萬元優化隧道內設施，並設置1個店舖及9攤市集，今年8月底試營運3個月，目前已結束，正上網招標新廠商，預計今年底可招標完成，最快明年1月可正式開幕。

巴陵1、2號隧道反映台7線闢建過程，具歷史人文意義，其中串聯2隧道巴陵舊橋可眺望大漢溪景致，且現為合法高空彈跳場所，為北橫遊憩廊帶重要休憩停留點。

桃園風景管理處去年提案「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫巴陵驛站設置及經營輔導」，於去年獲觀光署重點景區遊憩廊帶計畫補助，核定經費933萬元，改善隧道內軟、硬體設施優化，規畫遊憩服務場域，並針對攤區招商，擬定經營管理計畫。

觀旅局說，以策展方式呈現巴陵產業、在地特色及文化故事脈絡，設置拉拉山桃知識展區、復興物產展區、四季風貌展區、飲食文化展區、釀酒器藝術裝置等5大展區，形塑具巴陵特色遊憩服務場域，達到活化歷史空間效益，提供民眾嶄新的觀光體驗空間。

同時輔導地方產業開發水蜜桃氣泡酒、水蜜桃乾等在地產品，規畫巴陵驛站賣店、假日市集、釀酒體驗區及吧台，提高地方特色產業的能見度，推廣行銷巴陵在地特色物產並吸引外地觀光客停留，以建立聚集及連結地方場域。