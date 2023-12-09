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桃園國民運動中心消毒清場 民眾重返得再次買票惹議

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園國民運動中心公益時段結束會清場消毒，但購票入場的民眾想繼續使用，被官方要求再次購票，議員黃瓊慧直批不合理。本報資料照片
桃園國民運動中心公益時段結束會清場消毒，但購票入場的民眾想繼續使用，被官方要求再次購票，議員黃瓊慧直批不合理。本報資料照片

桃園國民運動中心泳池因漏水封閉整修2年多，今年7月重啟後問題不斷，除了消毒不足、救生員不足封閉水道，又傳出民眾配合館方消毒暫時離場，再入場竟然要重新付費，議員黃瓊慧接獲陳情直批「不合理」。體育局表示，運動中心目前委外經營，會請廠商調整作法。

陳小姐指出，日前帶小孩去桃園國民運動中心上游泳課，早上9時買票進場，10時被館方告知泳池因打掃消毒須清場，10時30分才會重新開放。她聽從館方指示離場，結果10時30分想再入場，工作人員要求她們再買一次票，「這是銷售手法嗎？」另外，館方所謂打掃消毒就是用水桶舀游泳池的水沖洗地板，不解為何這樣就非得要民眾離場。

議員黃瓊慧表示，桃園國民運動中心泳池收費公告沒寫限制使用時間或有分使用時段，民眾配合館方作業暫離，事後還想繼續使用，卻被要求再買一次票，十分不合理。

體育局綜合規劃科長廖維敏指出，國民運動中心設有公益時段，每天上午8時到上午10時可憑敬老愛心卡免費使用，廠商考量營運成本和人數控管，公益時段結束會清場和消毒。

廖維敏表示，廠商目前做法是離場再回來就要重新買票，如果民眾不想再花錢，可以在更衣室休息。不過，更衣室空間有限，座位不足容納所有想繼續使用的民眾，確實也是問題，會建議廠商增加座位，或者用蓋章方式區分花錢和使用敬老愛心卡入場的民眾，讓花錢入場民眾可憑蓋章重新入場。

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