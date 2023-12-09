新竹縣市這25個里22日起大停水45小時 將設臨時供水站

注意儲水！台灣自來水公司第三區管理處為辦理「竹科園區三路介壽路送水管統包工程」，新竹市與新竹縣多達25個里將於22日晚上10點至24日晚上7點停水，時間長達45個小時，台水公司提醒用戶提前儲水，屆時也將設置臨時供水站，供民眾取水使用。

依據台水公司最新公告，停水範圍涵蓋新竹市東區的金山里、關新里、科園里、仙水里、關東里、龍山里、光明里、下竹里、建功里、立功里、軍功里、埔頂里、新莊里、建華里、南大里、頂竹里、東山里、綠水里、高峰里、新光里、新興里、公園里。

新竹縣部分則為竹北市東海里，以及芎林鄉的下山村、上山村，新竹縣市共25個村里停水。停水時間從22日晚上10點到24日晚上7點，停水時間橫跨周五、六、日。

由於停水時間長達45小時，台水公司規畫在新竹市將設置16個臨時供水站，新竹縣則有3處。詳情可上台水公司官網https://wateroffmap.water.gov.tw/map/view/202312080084查詢。

台水公司也提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水後，如仍缺水時，請通知台水公司客服專線1910。