明年總預算小刪過關 鍾東錦：會花刀口上

苗栗縣政府明年度總預算案昨天在議會三讀通過，縣長鍾東錦上任首度編列的總預算以小刪過關，刪除項目分別是地政資訊軟硬體設備費300萬元和債務付息1000萬元，而爭議的行政處公關費400萬元則以23比9表決過關，鍾東錦強調預算都會「花在刀口上」。

苗栗明年度總預算案三讀通過歲入252億9389萬6000元、歲出預算250億6389萬6000元，另外債務舉借86億7000萬元、債務償還89億元。

針對債務付息刪除案，縣議員邱毓興質疑明年下半年美國聯準會預計降息，縣府編列的償債利息偏高，財政處則說明今年編列的5億元償債利息已可能不足支應，即使明年度美國聯準會降息，國內反應也會延遲數月，確有調漲必要；雖然全案討論後維持刪減1000萬元，縣府表示如編列不足會以追加減預算方式墊付。

另外，行政處編列的地方首長、仕紳、民代聯誼活動費197萬餘元，還有接待各界賓客238萬餘元公關費用，議員陳光軒等人質疑經費比去年增加逾一倍，建議凍結。行政處則強調是新冠疫情過後各縣市及中央單位交流增加，且物價上漲，所以預算增加；全案經大會動用表決，以23票贊成比9票反對過關。

鍾東錦表示，尊重議員反對意見，但縣府預算都是按實際需求情況編列。苗栗財政必須仰賴中央支持，他又是從議長轉任縣長，與各縣市議會都有聯繫，加上向縣政顧問請益，所以行政處公關費用增加，但預算絕對都會花在刀口上，請大家放心。