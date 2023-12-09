聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹科外溢效應 二重國小明年總量管制

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣二重國小明年將總量管制，這也是竹東唯一管制學校。記者郭政芬／攝影
新竹縣二重國小明年將總量管制，這也是竹東唯一管制學校。記者郭政芬／攝影

受竹科外溢效應，緊鄰科學園區的新竹縣竹東鎮人口激增，二重國小明年將成為總量管制學校，引起地方關注。對此，竹東鎮公所正協助畫設新的學校用地，已把變更竹東都市計畫內政部審核，持續以設立新校目標努力。

竹東外五里近年大型建案林立，人口急速成長，二重里因交通方便，房價僅竹北一半，吸引不少竹科年輕家庭遷入，短短幾年人口從9千多增加到1.5萬人，也衍生孩童就學問題。

二重國小全校共有61班，預計115學年度增加到65班，但原有的校舍已不足供應。雖然縣府有增建校舍計畫，但有用地取得、施工動線和成本效益等問題待解決，因此決議先實施總量管制。

新竹縣府教育局表示，二重國小明年為總量管制學校，按規將讓家長填竹縣6個志願學校，其中至少1間應為非總量管制學校，由於二重國小鄰近的竹中國小、大同國小都屬於非總量管制學校，這些非額滿學校不能拒絕接收轉介生。

竹東鎮公所表示，二重里人口將持續增長，公所將協助在明星段都市計畫區畫設2公頃校地，目前已把變更竹東（頭重、二重、三重地區）都市計畫（第3次通盤檢討）包含都市計畫重製部分送內政部審核，如果審議通過，將由縣府進行細部規畫。

另外，二重國中也在擴校，縣府已斥資3.9億增建校舍，預計教室將有30間，同時還有空中走廊、圖書館和國際會議廳等規畫，可望紓解該區學生數增加的隱憂。

都市計畫 新竹 內政部

延伸閱讀

竹科外溢效應！二重國小明年總量管制 將另籌設新校

園縣市高峰會討論大新竹輕軌 王永壯建議路線納入竹科X計畫

影／新竹輕軌來了！串聯縣市路線曝光 還有直達竹科專線

竹科硬碟廠裁員百人 國科會：區內總就業人數年增2%

相關新聞

高遶天空吊橋封橋整修 春節前開放

桃園市復興區長興里高遶天空吊橋在高遶溪古圳步道啟用後，成為旅遊秘境，但因為年久失修，橫桿腐蝕、橋面凹陷，復興區長蘇佐璽昨...

推行5年 桃園傳統市場 行動支付率低

桃園市經發局推廣傳統市場攤商設置行動支付，但政策推行5年，13處公有傳統市場1500家攤商僅300家配合，成效有限，議員...

竹科外溢效應 二重國小明年總量管制

受竹科外溢效應，緊鄰科學園區的新竹縣竹東鎮人口激增，二重國小明年將成為總量管制學校，引起地方關注。對此，竹東鎮公所正協助...

竹市圖書館金山分館 明年持續開館

新竹市文化局圖書館目前有8個圖書分館，其中位於東區的關東分館在10月盛大開館，由於金山分館距離關東分館只有130公尺，掀...

明年總預算小刪過關 鍾東錦：會花刀口上

苗栗縣政府明年度總預算案昨天在議會三讀通過，縣長鍾東錦上任首度編列的總預算以小刪過關，刪除項目分別是地政資訊軟硬體設備費...

萌寵16日等你帶回家

耶誕節將至，桃園動保處16日在市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，幫可愛的天竺鼠、垂耳兔和蜜袋鼯等動物找新家，盼人和寵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。