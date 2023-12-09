竹科外溢效應 二重國小明年總量管制

受竹科外溢效應，緊鄰科學園區的新竹縣竹東鎮人口激增，二重國小明年將成為總量管制學校，引起地方關注。對此，竹東鎮公所正協助畫設新的學校用地，已把變更竹東都市計畫送內政部審核，持續以設立新校目標努力。

竹東外五里近年大型建案林立，人口急速成長，二重里因交通方便，房價僅竹北一半，吸引不少竹科年輕家庭遷入，短短幾年人口從9千多增加到1.5萬人，也衍生孩童就學問題。

二重國小全校共有61班，預計115學年度增加到65班，但原有的校舍已不足供應。雖然縣府有增建校舍計畫，但有用地取得、施工動線和成本效益等問題待解決，因此決議先實施總量管制。

新竹縣府教育局表示，二重國小明年為總量管制學校，按規將讓家長填竹縣6個志願學校，其中至少1間應為非總量管制學校，由於二重國小鄰近的竹中國小、大同國小都屬於非總量管制學校，這些非額滿學校不能拒絕接收轉介生。

竹東鎮公所表示，二重里人口將持續增長，公所將協助在明星段都市計畫區畫設2公頃校地，目前已把變更竹東（頭重、二重、三重地區）都市計畫（第3次通盤檢討）包含都市計畫重製部分送內政部審核，如果審議通過，將由縣府進行細部規畫。

另外，二重國中也在擴校，縣府已斥資3.9億增建校舍，預計教室將有30間，同時還有空中走廊、圖書館和國際會議廳等規畫，可望紓解該區學生數增加的隱憂。