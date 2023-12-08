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竹市圖書館關東分館開張 130公尺外金山分館存廢引關注

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市文化局圖書館金山分館位於金山市民活動中心二樓，目前維持開館營運。記者張裕珍／攝影
新竹市文化局圖書館金山分館位於金山市民活動中心二樓，目前維持開館營運。記者張裕珍／攝影

新竹文化局圖書館目前有8個圖書分館，其中位於東區的關東分館在10月盛大開館，由於金山分館距離關東分館只有130公尺，掀起資源整合及存廢問題，不少金山居民期盼分館不要關閉，民代也希望能活化提升使用率。對此，市府文化局回應，明年會持續開館，同時持續評估金山分館借閱數據等，並邀集社區討論後續整合方案。

新竹市圖書館金山分館座落金山里集會所二樓，館內畫分藏書區、電腦使用區、閱覽區、報紙雜誌區、兒童閱讀區等，因為鄰近科學園區，也有不少竹科上班族來使用。

不過，圖書館關東分館今年10月落成開館，地方一度傳出距離相近的金山分館將服務到年底，讓不少習慣到金山借閱、自習的居民錯愕。市議員劉彥伶說，是否去留應與地方先溝通，但重點是她詢問過當地居民，幾乎都是壓倒性希望能保留金山分館。

劉彥伶表示，金山分館前方大樓200多戶，經問卷調查九成七住戶希望保留分館，且鄰近金山分館的介壽路還有5棟建案大樓正在興建，住戶預計年底到明年初進駐，可望帶動金山分館館使用，且關東分館停車不便，她希望能保留且活化現有的金山分館。

由於金山里集會所沒有電梯，對於輪椅族或身障民眾而言，想要上二樓的金山圖書分館困難重重，劉彥伶說，她已提案要求增設電梯增加無障礙空間，活絡圖書館使用。

竹市文化局目前在金山分館掛出公告「今年度將暫時維持營運，並視使用狀況評估開館效益」，並未說明明年度是否繼續營運。文化局昨天指出，關東分館十月二日啟用，目前仍在評估對金山分館的衝擊，包含借閱人次、冊數，以及自習使用情形等。

文化局長代理局長李欣耀表示，金山分館明年仍會繼續開館，至於如何整合且集中圖書等資源，還要持續收集意見、多方考量，也會邀集社區討論，希望民眾不要誤解。

新竹市文化局圖書館金山分館位於金山市民活動中心二樓，目前維持開館營運。記者張裕珍／攝影
新竹市文化局圖書館金山分館位於金山市民活動中心二樓，目前維持開館營運。記者張裕珍／攝影

金山 文化局 圖書館 新竹

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