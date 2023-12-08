全國冬季東方美人茶評鑑揭曉 銅鑼曾郁芳勇奪特等獎

全國冬季東方美人茶評鑑競賽一連兩天在苗栗縣頭份市農會舉辦，上午公布成績，縣內銅鑼鄉青農曾郁芳勇奪特等獎，同時也獲頭等一、頭等、二等獎，展現精湛製茶技藝，縣府肯定茶農不斷改進栽植及製茶技術，做出獨具醇蜜香特色的東方美人茶，歡迎各地民眾到苗栗買好茶、喝好茶。

全國冬季東方美人茶評鑑12月7、8日在頭份農會舉辦，參賽茶農包括苗栗縣頭份、獅潭、三灣、三義、頭屋、銅鑼、公館、造橋、南庄及桃園市龍潭、新竹縣峨眉、關西、新北市坪林 、林口 、三芝等鄉鎮市，共405點參賽，比去年增加102點。

評鑑賽邀農業部茶及飲料作物改良場課長楊美珠、專員邱喬嵩任評審，評比標準包括外觀、水色、香氣、滋味，經過昨天初評、今天複評後，選出特等、頭等、二等、三等獎項。

曾郁芳囊括特等、頭等一、頭等、二等獎。她表示，青農多是繼續家裡祖業，在創新做法比較辛苦，但她會繼續努力，一直堅持下去，相信會有更好成績。

楊美珠指出，這次參加評鑑的茶樣中，有些非本季茶樣，因此篩檢非常嚴謹，淘汰率約19％，入等的都是具特色的東方美人茶，且冬茶除果香與蜜香外，還具甘甜韻味，有別於夏季東方美人茶，歡迎大家購買品嘗。

獲獎茶農名單為，特等及頭份一銅鑼曾郁芳；頭等二銅鑼管祐誠；頭等三峨眉鄉銓聖茶葉。

頭等銅鑼曾莉敏、曾郁芳、頭份許時穩、陳增明、鄧國權茶園、鄧羽妡、三灣廖盛榮、龍潭鍾明學；二等銅鑼韓順雄、增美製茶廠、曾郁芳、頭份鄧國權茶園、陳燕瑩、龍潭尚好茗茶、造橋陳有凌、頭屋余金星、余沛芳、余佩芬、峨眉楊世瑩。

三等為頭份鄧國權茶園、銅鑼韓順雄、龍潭黃柏勝、江秀敏、尚好茗茶、廖學通、關西范定緯、造橋陳有凌。