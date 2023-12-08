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冬至近！桃園衛生局抽驗203件食品 兩大外送平台也受檢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局到賣場抽驗冬至應節食品。圖／桃園市政府衛生局提供
衛生局到賣場抽驗冬至應節食品。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園市政府衛生局今天表示，歲末將至，也是冬令進補吃火鍋的時節，日前在轄內蔬果批發市場、超市、賣場、餐飲業及製造業等處，抽驗冬至應景食品154件及美食外送平台食品49件，有1件醃漬蔬菜檢出二氧化硫超標，已移請來源所轄衛生局後續辦理；另有6件高風險即食食品檢出微生物不符規定，不過再次抽驗與規定相符。

衛生局說明，這次冬至應景食品抽驗品項包含湯圓、甜品與配料、火鍋料、生鮮蔬果、肉品、菇類、水產品、豆製品及醃漬蔬菜，檢驗防腐劑、非法定色素、順丁烯二酸、微生物、農藥殘留、動物用藥、重金屬、硼酸及其鹽類、過氧化氫、皂黃、二氧化硫及甲醛等項目。

此外，今年2月至10月啟動美食外送平台稽查專案，模擬消費者模式透過美食外送平台點餐外送到點，抽驗食品包含飲品、冰品、即食餐食、肉品、烘焙點心，檢驗食品中微生物衛生標準，其中4件飲品、1件冰品及1件即食餐食初抽結果不符規定，經再次抽驗與規定相符。

外送抽查平台為UberEats、Foodpanda合計50名外送服務員，查核項目包含外送箱清潔、冷熱食區隔、手部皮膚狀況、外送餐點衛生及包裝完整性等，結果皆符合食品良好衛生規範準則（GHP）規定。

衛生局提醒民眾，不論在實體通路或外送平台購買、訂購食品，應選擇信譽良好的商家，挑選包裝完整、標示清楚的產品，注意保存方式及有效日期；食品業者應重視食品製程，外送服務員應落實衛生管理。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800285000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。

衛生局 外送 抽驗 桃園

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