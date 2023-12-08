竹市香山國小校舍新建工程暫停3年 高虹安宣布重新啟動

新竹市香山國小擁有百年歷史，因為人口增加、校舍空間量體不足，市府雖在2019年研議規畫新建12間教室，還完成細部設計審查，但近年卻面臨苦無工程經費，致新建工程停擺3年。市長高虹安上任後於今年拍板以市款重新啟動，並確定追加工程預算、往後逐年編列工程經費，預計2024年發包開工。

香山國小校長顏美禎說，學校自105學年度增班迄今，校舍空間已明顯不足，為了照顧學子就學權益，校方已挪出行政處室、老師、校長辦公室供學生使用，感謝高市長及市府團隊支持與協助，讓多年來因增班導致校舍空間量體不足的學習窘境獲得解決。

教育處指出，香山國小因配合幼托整合及近年來學校周邊大型住宅建案林立，致新生人數激增，原有普通教室數量不敷使用，市府2019年即研議規畫新建12間教室量體校舍一棟，含8間普通教室、4間專科教室，但當時市府受限財政預算有限，未能推進。

教育處進一步說明，市府在2017年至2023年間另優先辦理亟具危險且獲有部分中央補助的老舊校舍拆除工程，未有充足市款以支應香山國小校舍新建工程，雖然2018年至2021年間多次函文申請中央經費補助新建校舍，也皆未獲得中央核准。

種種原因也導致香山國小校舍新建工程2020年完成細部設計審查、建照及五大管線皆申請及取得標準，長達3年期間苦無相關經費辦理後續工程，市府2021年經與林柏陽建築師事務所共同討論並取得協議，依勞務契約規定暫停執行迄今。

教育處補充，香山國小工程從規畫設計至今已過4年，且因公共工程受疫情衝擊，疫情及缺工問題、發包單價上漲營建成本高漲，原工程總經費已不符目前市場行情，同時考量到新建校舍位於校園正中央緊鄰既有牛埔地下停車場其施工難度較高，市長高虹安拍板要透過市府自籌經費，盡快推動工程進行，提升香山國小師生學習品質。

高虹安也到香山國小校園視察，強調「學校反映的聲音，市府團隊都聽見了！」她上任後教育處即報告香山國小新建校舍急迫性，校方自110學年度起，陸續調整現有校舍空間供普通教室供學生使用，現已無多餘空間可容納，市府決定將工程總經費由9500萬元調整至1.9億元，以符合市場行情，今年先追加工程預算2000萬元重新啟動。