室內熱水器未強制排氣 苗縣一家4人一氧化碳中毒

中央社／ 記者管瑞平苗栗縣8日電

苗栗市1戶人家熱水器安裝室內又未強制排氣，家中4人輪流洗澡後，陸續出現嘔吐、頭暈等一氧化碳中毒現象，其中1名男子意識不清，所幸經緊急送醫經高壓氧治療後恢復意識。

苗栗縣大千綜合醫院今天表示，這戶人家包括22歲黃姓男子與女友、弟弟及祖母昨天下午在家中輪流洗澡後，陸續出現嘔吐、頭暈症狀，原以為可能是感冒，但發現黃男叫不醒、意識不清，趕緊叫救護車送急診，經檢查發現4人的血中一氧化碳濃度過高。

院方立即安排4人進行高壓氧治療，所幸，黃男經高壓氧治療後即恢復意識，其他3人的狀況也獲得良好改善。

大千綜合醫院高壓氧中心醫師陳克銘表示，由於該戶人家的房舍屬長型，浴室位於1樓中間，熱水器安裝在室內且沒有設置強制排氣功能，在家中4人陸續洗完澡後，瓦斯燃燒產生的一氧化碳大量積存於室內，才會釀成一氧化碳中毒。

陳克銘指出，一氧化碳會讓血色素無法與氧氣結合，導致血液中的一氧化碳濃度提升、氧氣下降，初期會感覺輕微頭痛、頭暈，中毒程度提升後就會有噁心、嗜睡的症狀，嚴重甚至陷入昏迷；高壓氧治療是讓病人在完全密閉的壓力艙內吸入100%純氧，以高濃度氧氣置換出體內的一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活。

陳克銘說，根據研究，約有40%的一氧化碳中毒病人會出現神經學後遺症，包含認知功能受損、人格特質改變或行動功能障礙等，症狀可能持續1年以上甚至終身，因此若能在中毒初期盡早給予高壓氧治療，就能減少一氧化碳對身體的傷害，也大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。

醫師提醒，冬天是一氧化碳中毒的高峰期，居家環境務必記得保持通風，熱水器也要定期安檢並注意排氣功能，確保安全。

一氧化碳中毒 安檢

延伸閱讀

113年瓦斯爐、熱水器補助來了 每台最高補助3000元

南投吃河豚中毒致死案釀1死 「兇手」品種出爐

李斯特菌感染最重致死 食藥署點名邊境增驗「這3種」水果

釣河豚的人找到了！釣友稱洪男生前說常料理河豚才寄去

相關新聞

竹市香山國小校舍新建工程暫停3年 高虹安宣布重新啟動

新竹市香山國小擁有百年歷史，因為人口增加、校舍空間量體不足，市府雖在2019年研議規畫新建12間教室，還完成細部設計審查...

桃園復興高遶天空吊橋損壞 區長：封橋整修至明年過年

桃園市復興區長興里高遶天空吊橋在高遶溪古圳步道啟用後，成為旅遊秘境，但天空吊橋年久失修，橫桿腐蝕、橋面凹陷。復興區長蘇佐...

冬至近！桃園衛生局抽驗203件食品 兩大外送平台也受檢

桃園市政府衛生局今天表示，歲末將至，也是冬令進補吃火鍋的時節，日前在轄內蔬果批發市場、超市、賣場、餐飲業及製造業等處，抽...

苗栗縣明年總預算小刪過關 鍾東錦：錢都會花在刀口上

苗栗縣政府明年度總預算案今天在議會二、三讀通過，共刪減地政資訊軟硬體設備費300萬及債務付息1000萬元，合計1300萬...

桃園傳統市場行動支付比率低 攤商考慮多 市府端誘因

桃園市有13個公有傳統市場約1500個攤位，市府經發局鼓勵攤商使用電子支付，近5年只有20%使用，5%攤商可提供電商平台...

桃園推智慧垃圾車 擴大日間收運

桃園市垃圾黑暗期曾發生垃圾車收運大誤點引發民怨，市府環保局明年將擴大推動全國首創的「智慧垃圾車」蒐集各類數據，不再憑經驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。