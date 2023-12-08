室內熱水器未強制排氣 苗縣一家4人一氧化碳中毒

苗栗市1戶人家熱水器安裝室內又未強制排氣，家中4人輪流洗澡後，陸續出現嘔吐、頭暈等一氧化碳中毒現象，其中1名男子意識不清，所幸經緊急送醫經高壓氧治療後恢復意識。

苗栗縣大千綜合醫院今天表示，這戶人家包括22歲黃姓男子與女友、弟弟及祖母昨天下午在家中輪流洗澡後，陸續出現嘔吐、頭暈症狀，原以為可能是感冒，但發現黃男叫不醒、意識不清，趕緊叫救護車送急診，經檢查發現4人的血中一氧化碳濃度過高。

院方立即安排4人進行高壓氧治療，所幸，黃男經高壓氧治療後即恢復意識，其他3人的狀況也獲得良好改善。

大千綜合醫院高壓氧中心醫師陳克銘表示，由於該戶人家的房舍屬長型，浴室位於1樓中間，熱水器安裝在室內且沒有設置強制排氣功能，在家中4人陸續洗完澡後，瓦斯燃燒產生的一氧化碳大量積存於室內，才會釀成一氧化碳中毒。

陳克銘指出，一氧化碳會讓血色素無法與氧氣結合，導致血液中的一氧化碳濃度提升、氧氣下降，初期會感覺輕微頭痛、頭暈，中毒程度提升後就會有噁心、嗜睡的症狀，嚴重甚至陷入昏迷；高壓氧治療是讓病人在完全密閉的壓力艙內吸入100%純氧，以高濃度氧氣置換出體內的一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活。

陳克銘說，根據研究，約有40%的一氧化碳中毒病人會出現神經學後遺症，包含認知功能受損、人格特質改變或行動功能障礙等，症狀可能持續1年以上甚至終身，因此若能在中毒初期盡早給予高壓氧治療，就能減少一氧化碳對身體的傷害，也大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。

醫師提醒，冬天是一氧化碳中毒的高峰期，居家環境務必記得保持通風，熱水器也要定期安檢並注意排氣功能，確保安全。