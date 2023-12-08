苗栗縣明年總預算小刪過關 鍾東錦：錢都會花在刀口上

苗栗縣政府明年度總預算案今天在議會二、三讀通過，共刪減地政資訊軟硬體設備費300萬及債務付息1000萬元，合計1300萬元，縣長鍾東錦上任後首度編列的總預算以小刪過關；苗栗縣過去30年來，僅2020、2021年審查次年總預算案小刪，打破26年一文未刪的局面，但去年審查又未刪減一文；今年爭議的行政處公關費用合計400多萬元，動用表決後以23比9過關，鍾東錦強調預算編列都會「花在刀口上」。

苗栗明年度總預算案三讀通過歲入252億9389萬6000元、歲出預算250億6389萬6000元，另外債務舉借86億7000萬元、債務償還89億元。

上午二、三讀會，其中地政資訊軟硬體設備費300萬元無異議刪減，另外債務利息支出編列6億3000萬元，小組審查刪減1000萬元，議員邱毓興質疑明年下半年美國聯準會預計降息，縣府編列的償債利息偏高，財政處說明今年編列的5億元償債利息已可能不足支應，即使明年度美國聯準會降息，國內反應也會延遲數月，因此確有調漲必要，全案討論後維持刪減1000萬元。

另外行政處編列的地方首長、仕紳、民代聯誼活動費197萬餘元，還有接待各界賓客238萬餘元的公關費用，議員陳光軒等人質疑比去年增加逾一倍，建議凍結，行政處強調疫情結束，各縣市及中央單位來苗栗交流增加，且物價上漲，因此預算編列增加，全案經大會動用表決，以23比9過關。