苗栗農改場坦承疏失並補救

苗栗縣大湖草莓今年因多種病害複合感染重創3成，農業部苗栗區農業改良場12月15日辦田間防治示範觀摩，一開始只通知民進黨不分區立委湯蕙禎、立委參選人曾玟學等人，引起國民黨立委徐志榮不滿，昨重批行政不中立；農改場坦承作業疏失，已補救通知。

大湖地區今年種植草莓約350公頃，農會估計今年約有3成植株死亡，苗栗區農業改良場等單位會勘，認定病害嚴重田區常見主因為過度搶早種植、育苗期管理不良、土壤病菌殘留及過量施肥等因素，安排12月15日辦理田間防治示範觀摩。

立委徐志榮昨在2023苗栗公館禾樂福菜節記者會上，抨擊農改場行政不中立，他說，選舉到了，為何草莓田示範觀摩只通知曾玟學？草莓災情認定因素之一的早植，他問過草莓農，都與往年一樣時間種植，應是氣候異常造成草莓死亡，他與縣府會爭取列天然災害救助。

與會的苗栗區農業改良場秘書張素貞當場表達是農改場的疏失，她說，草莓防治觀摩既然通知1名立委，其他立委都要通知，後來農改場也補救了；農改場去年發現草莓會有問題，今年初安排田間示範觀摩，湯蕙禎國會辦公室上月曾召集會勘草莓田災害，曾玟學也參與，農改場沒想這麼多，就只通知當時會勘人員。