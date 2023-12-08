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捷運青線評估 步行會勘13公里

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市推動捷運青線，捷工局等單位昨實地會勘路線。圖／桃園市捷工局提供
桃園市推動捷運青線，捷工局等單位昨實地會勘路線。圖／桃園市捷工局提供

為便利青埔高鐵站至桃園火車站交通，桃園市捷運工程局規畫捷運青線，昨與相關單位首度步行13公里現勘，將整合可行路廊、沿線場站土地現況使用及路線規畫等意見，以便完成可行研究報請行政院核定，加速青線推進。

捷工局表示，捷運青線可行研究今年10月發包，為桃園第2階段路網優先推動路線之一，全線採高架輕軌規畫，從桃園火車站到高鐵站，沿線將串聯桃園、大竹、青埔等地區，以因應桃園市都會核心、青埔高鐵特定區社經發展及交通問題，健全都會區交通路網。

局長劉慶豐說，捷運青線路廊未來將與高鐵桃園站、捷運橘線及綠線等車站交會，興建後將可發揮路網效益，除興建中的捷運綠線在桃園區中正路與三民路交會處已考量預留銜接介面，也同步辦理的橘線可行性研究，將規畫連通道及轉乘，以發揮捷運路網最大效益。

桃園捷運綠線動工、棕線可行性研究通過，外界關注青線推動期程。捷工局說，昨和都發局、工務局、財政局及桃捷公司近40人現勘、交換意見後，相關單位已依序盤點青線沿線場站、公有土地及未來整合開發效益，後續完成初步規畫後，將整合各單位意見，適時辦理說明會傾聽地方意見，縮短青線計畫推動期程，早日完成可行研究報請行政院核定，接續辦理綜合規畫及興建作業，解決青埔與桃園間之交通問題。

桃園 捷運 高鐵

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