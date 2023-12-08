社區更換垃圾子車 竹北暫緩

新竹縣竹北市公所昨開會協調社區是否統一使用1100公升垃圾子車，以維清潔隊員安全，不少社區認為實施困難，盼繼續使用660公升子車，加上更改垃圾車掛鉤等設備涉及監理所法令，公所主秘張瑞龍宣布延後實施，與各社區溝通好才執行。

竹北清潔隊上月接連發生2起工安意外，都因社區垃圾子車過小，隊員操作時嚴重夾傷，公所發文要求12月10日前更改子車規格否則停止清運惹議，昨早與上百個社區協調。

竹北市民代表會主席林啟賢指出，竹北人口發展快速，大樓林立，目前看起來最快的解決方式是修改垃圾車的掛鉤，能伸縮符合660公升和1100公升子母車規格，避免勞師動眾，否則各社區還得花錢。

議員朱健銘、林禹佑等人也出席，不少社區抱怨，大樓回收室、儲藏室門太窄，更換1100公升子車，出不去，有的連電梯也進不去，也推不上1樓，相當困擾，希望公所能到社區了解實際狀況；也有社區詢問，若改為1100公升子車，還得要支出清運660公升子車的費用。

清潔隊長王偉任回應，將到各社區了解，做好完整配套。公所主秘張瑞龍則說，改車涉及監理所法令，公所近期會了解能否改車；這項方案將延後實施，等逐一收集意見，與各社區溝通達到最大公約數再執行。