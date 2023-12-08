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桃園推智慧垃圾車 擴大日間收運

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市環保局為優化收垃圾效率和降低成本、減少民怨，將推智慧垃圾車收集數據改善問題。 圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局為優化收垃圾效率和降低成本、減少民怨，將推智慧垃圾車收集數據改善問題。 圖／桃園市環保局提供

桃園市垃圾黑暗期曾發生垃圾車收運大誤點引發民怨，市府環保局明年將擴大推動全國首創的「智慧垃圾車」蒐集各類數據，不再憑經驗判斷收運量，搭配擴大日間收運，做為優化路線依據並提高準點率；民代樂觀其成，但也認為垃圾子車需做好評估，避免衍生問題。

市府環保局今年9月起試辦12區16輛垃圾車安裝紅外線感測器，即時偵測車內垃圾量，8成滿即通知駕駛及隊部，安排另一輛車接手收運；局長陳世偉昨表示，目標明年完成12區416輛車全面安裝，已編列1200萬元預算。

垃圾車原有的GPS可回傳地點、時間、容量、路和車寬等數據，環保局認為，加上滿載感測，可建構「智慧垃圾車」和數據資料庫，能規畫最佳收運路線，提升準點率，尤其收運路線最難和各里及社區協調，未來以數據分析為基礎可減少爭議。

大溪議員陳治文說，收運路線最被詬病的是偏遠地方常被排在最後面，前面垃圾收滿時備車又接不上，苦等自然惹出民怨；龜山區陸光里有1600戶，里長聶哲淵說，年節垃圾車總是很快爆滿，第2趟時間又不確定，住戶把垃圾放在路邊容易破袋汙染，盼智慧垃圾車改善問題。

環保局說，日前民眾抱怨的大誤點，除因欣榮焚化爐整改，未滿載車輛卻排隊等著進焚化廠或掩埋場，也導致調度效率不彰，智慧垃圾車數據可讓隊部派出適合載運容量的垃圾車支援，調度更有效率。

擴大日間收運也可減少夜間收運趟次。環保局說，今年桃園區試辦成效不錯，明年鼓勵其他區社區加入，目前已有1200個社區管委會申請，日、夜間收垃圾比率24％比76%，盼明年調整為40%比60%。

議員陳治文建議，不要只限制有管委會的社區可用垃圾子車，市區外的聚落也能用就更便民，但放置地點、清潔維護和誰出錢購買子車等問題要協調；陸光里長聶哲淵則說，擔心開放式社區會被外人丟垃圾，需由管委會討論配套再決定。

環保局說，垃圾子車和清潔維護仍由社區購置及負責，子車不限尺寸，也不會勉強社區加入日間收運，聚落就還要研議。

垃圾車 管委會

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