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桃市府攜手賽仕電腦軟體邀請AI領域專家 落實智慧城市

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
資科局長吳肇銘局長在「實踐AI智慧政府研討會」，邀請SAS公司多位AI領域專家顧問，分享國際間政府部門運用AI的成功案例。圖／桃園市政府資科局提供
資科局長吳肇銘局長在「實踐AI智慧政府研討會」，邀請SAS公司多位AI領域專家顧問，分享國際間政府部門運用AI的成功案例。圖／桃園市政府資科局提供

桃園市政府資訊科技局於今日與美商賽仕電腦軟體（SAS Institue Inc.）、中華民國電腦學會舉辦「實踐AI智慧政府研討會」，邀請SAS公司多位AI領域專家顧問，分享國際間政府部門運用AI的成功案例、政府部門在AI施政中的經驗與挑戰，以及如何透過AI技術強化公共管理的精確度與效益。資科局吳肇銘局長表示，盼藉此掌握國際智慧化趨勢，讓市府能加速智慧化進程，與國際接軌成為名符其實的「亞洲智慧新都」。

吳肇銘指出，隨著大數據分析與AI人工智慧技術蓬勃發展，資料應用分析及人工智慧技術也在政府決策中扮演重要的角色，除了能夠提升行政效能，更是推動政策創新的關鍵利器，很榮幸邀請多位專家學者參與「實踐AI 智慧政府研討會」，讓與會者能夠清楚了解國際間政府部門運用AI的成功案例，及如何應用大數據的多元應用推動公共事務。

吳肇銘說，張善政市長上任以來，致力打造以科技驅動市政的運作模式，率先成立「智慧桃園推動委員會」，透過「數位治理」、「智慧民生」、「智慧產業」與「數位培力」4大面向整合市府內部資源，期以智慧方法提升行政效能。在各局處合作努力下，目前市府在大數據及AI技術應用方面都逐漸展現豐碩的成果。

在大數據方面，市府積極規畫「戰情室暨大數據中心」，整合水務、交通、海岸環境監測、環保、消防、警察等單位的資料數據，進行跨局處資料分析，建立預警機制，協助市府應對重大突發事件；另外還透過建置「市政數據視覺化互動系統」，以視覺化儀表板呈現各項市政數據，即時了解市政發展現況及趨勢，未來擴大應用範圍至災防、公衛、環保和治安等領域，以落實智慧治理的重要目標。

此外，在AI技術應用上，今年6月市府啟動「靜桃計畫」專案，利用AI人工智慧稽查噪音車輛，減輕人力負擔，執法過程蒐集到的數據還可分析，提升科技執法精準度；勞動局與工務局則合作建置「施工智慧安檢系統」，以AI影像辨識確保工地現場與人員符合安檢規定，保障工地人員安全；在河川保護方面，環保局則結合IoT物聯網及AI影像辨識技術導入「AI水色辨識系統」，自動將異常水色圖像傳訊到環境污染監控中心，強化即時稽查及自動監控的目的。

吳肇銘局長強調，在新興科技的助力下，桃園市政府也將與時俱進，並與國際接軌，持續精進數位治理能力，將數位科技及應用導入市政領域，致力打造桃園成為全台科技首都及亞洲智慧新都，實現友善、宜居、宜業的智慧城市目標。

桃園 張善政 AI 大數據

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