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大湖草莓受創3成 農改場：肥料少量多餐防治萎凋、病蟲

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖地區上個月陸續發生草莓植株嚴重萎凋問題，農業部苗栗區農業改良場12月15日辦理田間觀摩會提解方。圖／大湖地區農會提供
苗栗縣大湖地區上個月陸續發生草莓植株嚴重萎凋問題，農業部苗栗區農業改良場12月15日辦理田間觀摩會提解方。圖／大湖地區農會提供

苗栗縣大湖地區上個月陸續發生草莓植株嚴重萎凋問題，農業部苗栗區農業改良場12月15日辦理田間觀摩會提解方，分享示範田「肥料少量多餐、草莓沒萎凋病蟲不來」，將種苗補植率壓制至4%以下的防治效果。

大湖地區農會估計今年草莓約3成發生萎凋死亡，苗栗區農業改良場12月15日在大湖鄉水尾坪永遠草莓園，舉辦草莓土壤改良及病蟲害綜合管理（IPM）示範觀摩會，示範田藉由土壤改良、合理化施肥，及運用無毒資材等綜合管理技術，達到降低化學肥料及農藥使用，兼顧產量收益及產品安全。

苗栗區農改場場長呂秀英表示，草莓是大湖鄉特色作物，面積近500公頃，大部分土耕栽培，過去農民習慣於耕作前將未經徹底腐熟的雞糞作為基肥，並添加緩效肥料，常造成草莓定植後出現養分失衡、肥傷等問題，影響草莓生長及產量。

去年底、今年初大湖部分地區出現植株萎凋，損害率達70%，無種苗補植的植穴已雜草叢生，因此農改場輔導農友整地前，利用土壤檢測技術，先行了解土地肥分狀況，並依土壤肥力分析結果，建議適量優良有機質堆肥作為基肥，避土壤過肥，定植後再依據草莓生長階段不同，利用水帶供給不同養分液肥，隨時補充維持植株營養平衡。

農改場指出，除了土壤基底打穩外，草莓還面臨許多病蟲害挑戰，以鐮孢菌引起萎凋病為例，防治方法包括使用無毒母株繁殖、種植健康種苗及清園，預防勝於治療，此外，利用多元無毒資材監測及防治其他關鍵病蟲害，如懸掛薊馬警戒費洛蒙、使用有益微生物等，必要時才使用化學農藥，降低有害生物密度，成功將種苗補植率降至4%以下，防治效果顯著。

農改場期望藉由觀摩會讓農友了解土壤地力平衡之重要性，宣導不過度施用肥料並著重於配合生長期之營養添加，搭配病蟲害綜合防治技術，提升今年底至明年4月草莓產量品質。

苗栗縣大湖地區上個月陸續發生草莓植株嚴重萎凋問題，農業部苗栗區農業改良場12月15日辦理田間觀摩會提解方。圖／大湖地區農會提供
苗栗縣大湖地區上個月陸續發生草莓植株嚴重萎凋問題，農業部苗栗區農業改良場12月15日辦理田間觀摩會提解方。圖／大湖地區農會提供

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