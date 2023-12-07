18歲弟遭竹市議員開車撞死 拳擊國手慟：緣份來生再續

新竹市民富街11月初發生一起死亡車禍，新竹市議員鄭成光駕駛BMW轎車不慎撞上18歲杜姓機車騎士，騎士傷重不治，引發輿論話題。死者為拳擊國手杜柏緯的胞弟，杜柏緯事隔1個多月後在臉書發文吐露跟弟弟的感情，感嘆心裡的傷疤永遠癒合不了，「今生緣份未盡，我們來生再續」。

這起車禍發生在11月4日，鄭成光駕駛黑色BMW轎車行經民富街與延平路口，當時疑似闖紅燈撞上綠燈直行的18歲杜姓機車騎士，杜男慘遭噴飛倒地，雖緊急送醫，仍因肋骨骨折、大腿骨折、臉部撕裂傷、顱內出血傷重不治，鄭成光被法辦20萬元交保。

杜柏緯今天在臉書發文談及「關於我最愛的弟弟」，吐露這場意外過去了一個多月，一切看起來都在慢慢恢復平靜，但卻只有他們自己知道心裡的傷疤永遠癒合不了了，何況家裡的很多事情都還沒解決，最多只能在精神不那麼緊繃的時候偷偷想他，但家人們誰也不敢表現的太悲傷，讓變得破碎的家氣氛更加沈重。

杜柏緯也透露，自己最近身體總是出現各種小狀況，精神變得敏感。每天都要和家裡打很多次的電話讓家人安心。有時候經常做著做著什麼事就會掉眼淚，遊戲打著打著眼淚也會掉下來，連吃飯、過馬路、看新聞甚至練拳都會，也時常想起過世的弟弟。

「只有同樣經歷的人才能理解我們心裡到底有多痛，那真的太痛了。」杜柏緯表示，只能盡量不去想這些事情，真的扛不住的時候才會找熟識的人去傾訴。他也嘆天意弄人，向弟弟說「今生緣份未盡，我們來生再續，哥哥永遠都想你，我愛你弟弟」。

肇事的鄭成光在事發之後行事低調，近期剛結束的新竹市議會定期會，包括單位業務質詢與市政總質詢都改為書面質詢。據了解，鄭成光已與死者家屬達成和解。