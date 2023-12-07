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桃市府步行會勘捷運青線13公里 計畫輕軌串連兩大都心

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府相關單位實地會勘捷運青線的路線。圖／桃園市政府捷運工程局提供
桃園市政府相關單位實地會勘捷運青線的路線。圖／桃園市政府捷運工程局提供

桃園市政府捷運工程局為解決桃園都會核心至高鐵桃園車站特定區運輸走廊交通問題，有意規畫捷運青線（桃園-青埔），局長劉慶豐今與都發、工務、財政局及桃捷公司近40人，在台灣世曦工程顧問公司人員說明下步行13公里現勘，相關單位後續完成規劃後將辦理地方說明會，聽取地方意見。

針對青線可行研究路廊、沿線場站土地現況及相關路線規畫等議題交換意見，期許先期參與了解捷運青線路廊推動可行與整合各單位意見，縮短青線推動期程，早日完成可行研究報請行政院核定後，接續辦理綜合規畫及興建作業，解決青埔與桃園間之交通問題。

捷工局表示，桃園捷運青線可行研究於今年10月發包，為桃園第二階段路網優先推動路線之一，全線採高架輕軌規畫，沿線將串聯桃園、大竹、青埔等地區，以因應桃園市都會核心、青埔高鐵特定區社經發展及交通問題，連結桃園都會核心至高鐵桃園車站特定區的運輸走廊，健全桃園都會區交通路網，提供更完整的運輸服務。

劉慶豐說明，捷運青線路廊未來將與高鐵桃園站、捷運橘線及綠線等車站交會，興建後將可發揮路網效益。目前除了興建中的捷運綠線在大園區中正路與三民路交會處，已考量預留銜接介面，同步辦理的橘線可行研究也將規畫連通及轉乘，以發揮捷運路網最大效益。

今日現勘後，市府相關單位已針對捷運青線沿線場站、公有土地及未來整合開發效益盤點，後續完成初步規畫後，將會適時辦理地方說明會，聽地方意見，以完善捷運青線規畫成果，期許捷運青線軌道建設推動讓桃園市民享受捷運路網的便利。

桃園捷運青線示意圖（中間藍色線條）。圖／桃園市政府捷運工程局提供
桃園捷運青線示意圖（中間藍色線條）。圖／桃園市政府捷運工程局提供

桃園 捷運 高鐵 桃捷 輕軌

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