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聯結車貨艙門勾斷電桿 桃園上千戶民宅一度停電

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台電正在桃園八德區事故點搶修架設電線，預計下午5時全數復舊。圖／台電桃園區營業處提供
台電正在桃園八德區事故點搶修架設電線，預計下午5時全數復舊。圖／台電桃園區營業處提供

桃園一名蔡姓男子今天凌晨2時開貨櫃聯結車行經八德區和平路與長安街口，因貨櫃艙門沒關，扯斷路旁電桿，雖無人員傷亡，但造成附近上千戶民宅停電台電接獲消息緊急啟動應變措施，轉供復電後未影響住戶白天作息，事故現場則預計下午5時搶修復舊。

警方指出，蔡男（64歲）當時是行經八德區和平路準備左轉長安街口，因車門未關閉穩妥，所以撞倒電桿，初步認定有違反道路交通管理處罰條例情形，後續將依法開罰。

台電桃園區營業處表示，損壞的電桿設有高壓電線，饋線跳脫影響八德區大安、大竹和大信3里居民，和平路、長安街、建安街、榮興路、興豐路沿線也住戶受影響，合計共1196戶停電，不過搶修人員在凌晨3時26分已轉供復電，目前電桿也已復舊，正在重架電線，預計下午5時可全數復舊。

停電 桃園 台電

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