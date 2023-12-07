新竹台大籌設121億元湳雅院區 鄭正鈐籲做好地方溝通

立法院衛環委員會今天考察大新竹地區未來五年醫療發展規畫與癌症防治現況及發展。國民黨立委鄭正鈐針對新竹台大分院籌設興建湳雅院區，呼籲台大須匯集民意、做好溝通，同時對於護理人員的離職潮，鄭正鈐也在會中要求衛福部通盤檢討護理人員的薪資及護病比，改善待遇留任醫護專業人員。

今天考察行程，新竹台大分院簡報指出，面積5.18公頃的新竹醫院湳雅院區，計畫經費約121億5883萬元，預計2024年度興建規畫、2029年度完工，今年9月收到行政院審查意見，目前進度正依審查意見修正中。

鄭正鈐呼籲台大醫院在籌備興建的過程中，必須匯集民意，與居民做好溝通，但也對於新竹台大分院成為醫學中心及智慧醫療典範的願景，寄予厚望。另，交大籌建中的智慧醫院「竹銘醫院」預計於2026年完工啟用，鄭正鈐期許新竹市未來成為智慧醫療研發及臨床需求的重鎮。

此外，新竹縣、市流動人口近130萬人，就醫人口增加。根據新竹台大分院的統計，今年1至10月門診總人數較2021年成長11.5%、急診人數成長22.1%，總住院人數成長了20.5%。

鄭正鈐表示，上波新冠疫情讓許多醫護人員離職，到今年8月我國護理師執業率僅58%，不但遠低於美國84.8%和加拿大的94%，也會連帶衝擊醫院與影響急重症病患就診權益。

馬偕醫院透露，健保總額壓縮收入，並提出新血招募困難、各職系人力欠缺，將影響病房開床與醫病關係，同時萬物皆漲，工程成本上漲導致招標不易，也影響醫院老舊建築整修的進度。

鄭正鈐認為，護理人員工作辛勞，但薪資普遍較低，即便所有部立醫院護理師都將於明年1月起配合政策調升4%薪資，仍然不高。他表示，護理師調薪部分由醫院基金支應，他也要求衛福部研議如何避免衝擊醫師獎勵。