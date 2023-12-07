大湖草莓重創3成 農改場辦防治觀摩僅邀民進黨挨批

苗栗縣大湖草莓今年因多種病害複合感染重創3成，農業部苗栗區農業改良場12月15日辦田間防治示範觀摩，一開始只通知民進黨不分區立委湯蕙禎、立委參選人曾玟學等人，引起國民黨立委徐志榮不滿，今重批行政不中立；農改場坦承作業疏失，已補救通知。

大湖地區今年種植草莓約350公頃，農會估計今年約有3成植株死亡，苗栗區農業改良場等單位會勘，認定細菌性角斑病、萎凋病、葉枯病、炭疽病，或複合感染等，另病害嚴重田區常見主因為過度搶早種植、育苗期管理不良、土壤病菌殘留及過量施肥等因素，農改場安排12月15日辦理田間防治示範觀摩。

大湖草莓災情引發重視，縣議員禹耀東等人在縣議會總質詢關心，縣府農業處長陳樹義表示將協助爭取天然災害現金救助，縣長鍾東錦也答應擇日會勘，今天在苗栗特色館舉行的2023苗栗公館禾樂福菜節記者會，徐志榮抨擊農改場行政不中立。

徐志榮說，選舉到了，農改場行政中立嗎？為什麼15日草莓田示範觀摩通知曾玟學，此外， 草莓災情認定因素之一的早植，他也問過草莓農，都與往年一樣時間種植，應該是因氣候異常造成草莓死亡，他與縣府會聯手爭取列入天然災害救助。

與會的苗栗區農業改良場秘書張素貞當場表達是農改場的疏失，她說，草莓防治觀摩既然通知1名立委，其他立委都要通知，後來農改場也有補救了，草莓會發生問題，農改場去年就發現了，年初就安排15日田間示範觀摩，「我們的心跟縣長、立委一樣的」，要讓大湖草莓的栽培是永續的。