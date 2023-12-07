桃市擴大LDCT肺癌篩檢 超過2萬人申請

桃園市率全國之先今年3月1日起，針對設籍桃園，40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」4大類高風險族群的市民，提供2萬5000個名額做公費肺部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，已經超過2萬人申請，約1萬7000名完成檢查。

市長張善政今天上午前往聖保祿醫院慰勞醫護人員，並表示LDCT已擴大篩檢對象，乳癌病友也可以申請。另外，從所有做過查者中，找出63人確診肺癌，其中52位為早期（0期及1期肺癌），衛生單位會做好後續追蹤，也呼籲符合篩檢資格者踴躍預約受檢。

張善政也在聖保祿醫院，聽乳癌婦人分享罹癌的心路歷程，婦人表示自己是基督徒，當知道自己罹癌時，和3個孩子開家庭會議，並決定暫時離開她工作25年的職場，遵照醫師囑咐接受治療，不吃偏方也不接受民俗療法。後來知道桃園市政府有公費LDCT檢查，因為乳癌患者有一定的比率罹肺癌，有必要接受LDCT檢查，她覺得這項政策很好，呼籲婦女們踴躍接受檢查。

衛生局也舉例55歲陳女士，表示陳8年前參加衛生所的健檢活動，經由乳房X光攝影發現異常與罹患乳癌，定期到腫瘤科回診追蹤時，看見醫院張貼桃園市擴大肺癌篩檢的文宣，自己符合資格即申請接受篩檢，透過低劑量電腦斷層掃描找出肺部有約1公分的結節，化驗確診為肺腺癌第1期，後來透過手術順利切除病灶，目前在休養中。陳女士很感謝擴大肺癌篩檢讓自己及早知道身體狀況，呼籲大家如符合資格就積極預約，及早發現及早治療，減少後續醫療負擔。