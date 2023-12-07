節慶限定！桃園憲光二村1212憲兵節開放模擬打靶體驗

桃園市文化局慶祝12月12日憲兵節，9日至17日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」，活動除了能一睹老眷村的風采，9日開幕當天還有軍事風主題市集和儀隊操槍等精彩表演，有興趣的民眾得把握機會前往。

文化局指出，憲光二村是桃園唯一的憲兵眷村，因保有典型樸實的眷舍風貌，電視劇「光陰的故事」也來此取景。桃園市政府2015年向國防部申請代管後，設置駐地工作站，以眷村常民記憶及憲兵光榮故事等，展現桃園多元豐富的文化底蘊，雖然目前園區還在進行修復，但已隨工程進度逐步開放，此次活動就是在已完工區域舉行。

為了慶祝憲兵節，文化局9日起在憲光二村舉辦一系列活動，開幕當天除了軍事風主題市集展售各式文創小物，憲兵指揮部與憲兵205指揮部也有模擬打靶體驗，中壢家商紫儀隊與街頭藝人也會帶來一連串精采表演。另外，銘傳大學設計系也以「時空旅行、穿越眷村」為主題，帶領民眾領略老眷村特有的人文氣息。