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節慶限定！桃園憲光二村1212憲兵節開放模擬打靶體驗

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市文化局慶祝12月12日憲兵節，9日至17日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」。圖／桃園市文化局提供
桃園市文化局慶祝12月12日憲兵節，9日至17日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」。圖／桃園市文化局提供

桃園市文化局慶祝12月12日憲兵節，9日至17日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」，活動除了能一睹老眷村的風采，9日開幕當天還有軍事風主題市集和儀隊操槍等精彩表演，有興趣的民眾得把握機會前往。

文化局指出，憲光二村是桃園唯一的憲兵眷村，因保有典型樸實的眷舍風貌，電視劇「光陰的故事」也來此取景。桃園市政府2015年向國防部申請代管後，設置駐地工作站，以眷村常民記憶及憲兵光榮故事等，展現桃園多元豐富的文化底蘊，雖然目前園區還在進行修復，但已隨工程進度逐步開放，此次活動就是在已完工區域舉行。

為了慶祝憲兵節，文化局9日起在憲光二村舉辦一系列活動，開幕當天除了軍事風主題市集展售各式文創小物，憲兵指揮部與憲兵205指揮部也有模擬打靶體驗，中壢家商紫儀隊與街頭藝人也會帶來一連串精采表演。另外，銘傳大學設計系也以「時空旅行、穿越眷村」為主題，帶領民眾領略老眷村特有的人文氣息。

文化局表示，憲光二村因為尚在整修，為配合工程進行，入口改至明德路203巷。特展將從9日持續到17日，開放時間為早上9十30分至下午5時，周一休館，時間有限，有興趣的民眾要把握機會。

桃園市文化局慶祝12月12日憲兵節，9日至17日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」。圖／桃園市文化局提供
桃園市文化局慶祝12月12日憲兵節，9日至17日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」。圖／桃園市文化局提供
桃園市文化局慶祝12月12日憲兵節，9日至17日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」。圖／桃園市文化局提供
桃園市文化局慶祝12月12日憲兵節，9日至17日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」。圖／桃園市文化局提供
桃園市文化局慶祝12月12日憲兵節，9日至17日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」。圖／桃園市文化局提供
桃園市文化局慶祝12月12日憲兵節，9日至17日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」。圖／桃園市文化局提供
桃園市文化局9日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」，中壢家商紫儀隊當天將帶來精采操槍表演。圖／中壢家商主任教官莊育嘉提供
桃園市文化局9日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」，中壢家商紫儀隊當天將帶來精采操槍表演。圖／中壢家商主任教官莊育嘉提供
桃園市憲光二村是桃園唯一的憲兵眷村，因保有典型樸實的眷舍風貌，電視劇「光陰的故事」也來此取景。圖／攝影師朱逸文提供
桃園市憲光二村是桃園唯一的憲兵眷村，因保有典型樸實的眷舍風貌，電視劇「光陰的故事」也來此取景。圖／攝影師朱逸文提供
桃園市文化局9日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」，中壢家商紫儀隊當天將帶來精采操槍表演。圖／中壢家商主任教官莊育嘉提供
桃園市文化局9日在龜山區憲光二村舉辦「眷村憲象-2023憲光二村特展」，中壢家商紫儀隊當天將帶來精采操槍表演。圖／中壢家商主任教官莊育嘉提供

憲兵 眷村 文化局

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