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夾傷清潔員！竹北要社區更換子母車規格惹議 今暫緩實施

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
日前發生清潔隊員手指捲入夾傷，手指前段血肉模糊，差點截肢。記者郭政芬／翻攝
日前發生清潔隊員手指捲入夾傷，手指前段血肉模糊，差點截肢。記者郭政芬／翻攝

新竹縣竹北市公所清潔隊上月接連發生2起工安意外，都因社區垃圾子車過小，隊員操作時嚴重夾傷，公所發文要求12月10日前更改子車規格，否則將停止清運的措施惹議，今早與百個社區協調開會，將暫緩此政策，並允諾到各社區了解實際情況，公所將先確認垃圾車能否改車，來符合不同規格子車的運作。

今天上午超過百位物業管理、社區代表前來開會，新竹縣議員朱健銘、林禹佑和多位竹北市民都出席，社區抱怨當初建商蓋大樓時，預留回收室、儲藏室門太窄，若要更換為1100公升子車，根本出不去。有的指出大樓的地下室地板是磁磚，改成大容量的子車，不僅電梯進不去，要推也推不上一樓，相當困擾。

也有社區詢問，若改為1100公升子車，還得又要支出一筆清運660公升子車的費用。對此，市公所允諾，若願意配合政策，舊有的子車可免費清運。

市公所更改此項規定，來自於上個月10天就發生2起工安意外，清潔隊員回憶，操作垃圾車機械臂時，有社區因子車尺寸僅660公升，深度不足，為避免因晃動掉落，都得伸手去扶，10次至少有7次要扶，否則子車摔壞、垃圾灑出來，清潔隊還得負責。

日前發生手指捲入夾傷，手指前段血肉模糊，差點截肢，清潔隊員無奈工作暴露在危險中，發生時只有1秒可反應，很希望能配合的社區盡快更改子車規格。社區代表則建議，垃圾車應設有輔助功能，包含預警裝置，脫落時可立即停止運作等，避免清潔隊員伸手去扶。

今天不少社區提到實施難處，盼公所能到社區了解實際狀況。對此，清潔隊長王偉任現場回應，將會到各社區了解，並好好溝通、收取意見，再做完整的配套。

竹北市民代表主席林啟賢指出，竹北市人口發展快速，大樓林立，目前看起來最快的解決方式是修改垃圾車的掛鉤，能伸縮符合660公升和1100公升子母車規格，避免勞師動眾，各社區還得花錢。

竹北市公所主秘張瑞龍表示，今天開會目的是收集各社區的意見，也聽到許多建議，包含垃圾車改車等，不過改車涉及到監理所法令，公所近期會了解能否改車。他強調，將延後實施此方案，近期會逐一收集意見，與各社區溝通後，達到最大公約數才會執行。

今天上午超過百位物業管理、社區代表前來開會，新竹縣議員朱健銘、林禹佑和多位竹北市民都出席。記者郭政芬／攝影
今天上午超過百位物業管理、社區代表前來開會，新竹縣議員朱健銘、林禹佑和多位竹北市民都出席。記者郭政芬／攝影
竹北市公所主秘張瑞龍今天宣布延後此方案，近期會逐一收集意見，與各社區溝通後，達到最大公約數才會執行。記者郭政芬／攝影
竹北市公所主秘張瑞龍今天宣布延後此方案，近期會逐一收集意見，與各社區溝通後，達到最大公約數才會執行。記者郭政芬／攝影
公所發文要求12月10日前更改子車規格，否將停止清運的措施惹議，今早與百家社區協調開會。記者郭政芬／攝影
公所發文要求12月10日前更改子車規格，否將停止清運的措施惹議，今早與百家社區協調開會。記者郭政芬／攝影

垃圾車 北市

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