新竹市香山區首間 身障者社區日間服務據點啟用
為讓新竹市身心障礙者及家庭可就近使用多元便利的社區式服務，新竹市府在香山區設立首間「身心障礙者社區式日間服務據點」，市長高虹安今天參與啟用儀式時表示，香山區首間身障社區式日間服務據點，將協助照顧35名有需要的身心障礙者，落實身障服務社區化、在地化。
高虹安表示，香山區啟用的「身心障礙者社區式日間服務據點」，是香山區首間社區式日間服務，也是新竹市第1間複合式身障社區據點，據點啟用象徵完成了竹市各區日間服務據點的布建拼圖，香山區的這個據點，結合身心障礙者日間照顧及社區日間作業設施服務，是非常重要也是一個十分有代表性的服務。
社會處指出，香山區「身心障礙者社區式日間服務據點」位在香山區延平路二段21號，場地由天主教新竹教區提供，除了日間照顧服務外，同時也提供「身心障礙者社區日間作業設施」（小作所），以複合式營運模式，將服務範圍擴大到15歲以上的身心障礙者，將分別提供15名日間照顧及20名小作所的服務，透過日間服務的課程學習和活動體驗，訓練服務對象的技能，增加銜接就業的機會，創造生產力。
社會處說明，身心障礙者社區式日間服務是介於庇護工場和安置機構之間的身心障礙福利服務資源，提供有自理能力的身心障礙者平日學習、訓練、休閒的服務空間。這裡會安排技能訓練、學習課程、休閒活動，讓服務對象可以擴展經驗、人際互動、社會參與，進而增加成就感，提升自我價值。
社會處表示，今年新竹市國際身心障礙者日系列活動，自12月1日到12月10日在竹市身心障礙福利服務大樓（竹蓮街6號）展出陶藝、畫作、花藝以及彩繪等多元作品，歡迎民眾到場給予鼓勵。此外系列活動壓軸場「幸福領航力、共融才藝秀」，將於12月9日在新竹市演藝廳一樓國際會議廳登場，活動報名連結。
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