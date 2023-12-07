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邱泰源率立委考察新竹各級醫院 提出建置癌症防治網

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
立委邱泰源表示，今天考察重點為各級醫院及診所整合、未來5年各醫院發展規畫，以及癌症防治網建置等。記者黃羿馨／攝影
立委邱泰源表示，今天考察重點為各級醫院及診所整合、未來5年各醫院發展規畫，以及癌症防治網建置等。記者黃羿馨／攝影

新竹地區因竹科移入人口屢創新高，除了面臨教育問題，醫療需求也刻不容緩。立法院衛環委員會召集委員邱泰源今率領立委團隊考察大新竹地區的醫療發展及癌症防治狀況。邱泰源表示，考察重點為各級醫院及診所整合、未來5年各醫院發展規畫，以及癌症防治網建置等。

邱泰源今天率領立委林為洲、張育美、王婉諭、鄭正鈐來到新竹地區考察各家醫院狀況，並邀請衛生福利部、國家衛生研究院、新竹縣、市衛生局與會。

邱泰源指出，癌症是國人重大死因首位，新竹地區也有眾多癌症病人，急需提升癌症防治品質，今天考察重點也著重癌症防治的推展狀況，以及未來如何建置一個癌症防治網，讓大新竹地區避免癌症的侵襲，如診斷為癌症也能早期得到最好的治療。

新竹台大分院副院長蔡孟昆報告時指出，多數竹苗地區癌症病患都在新竹台大分院接受診療，在疫情高峰時，新竹台大分院癌症診療個案數仍成長，2020年約有2700位癌症患者，2021年升高至2877人，其中又以乳癌、肺癌、大腸直腸癌以及肝癌最多。而新竹臺大分院第二期研究大樓已於10月1日開工，將打造地下2層、地上9層研究大樓，包括再生醫學與幹細胞研究中心、免疫與細胞治療中心、新藥研發中心等。

由於新竹縣市是全台少數逆向少子化的地區，出生率維持正成長，嬰幼兒醫療資源備受重視，雖新竹市已有馬偕兒童醫院，但新竹縣仍未有相關資源。衛福部報告時指出，關於新竹地區提升兒科緊急醫療救護品質及資源整合計畫，今年補助東元綜合醫院1170萬元，兒科專科醫師人力3名，提供24小時兒科含新生兒及早產兒緊急醫療服務。

也因新竹地區沒有醫學中心，衛福部也表示，自2020年起至今共補助支援計畫經費3億464萬，包括由台大、北榮、三總、大林慈濟、北醫、台北慈濟、林口長庚、彰基、新光及亞東等10家醫學中心，提供14名專科醫師人力，協助台大生醫竹東院區、北榮新竹、東元醫院、仁慈醫院達成緊急醫療能力分級目標。

邱泰源表示，今天考察特別著重在各級醫院及診所醫療體系的整合、未來5年各醫院醫療發展的規畫，並了解其困境，以及如何結合創造大新竹最有韌性的醫療、防疫、及長照的體系，創造大新竹地區民眾更多的健康及幸福。

邱泰源今天率領立委林為洲、張育美、王婉諭、鄭正鈐來到新竹地區考察各家醫院狀況，並邀請衛生福利部、國家衛生研究院、新竹縣、市衛生局與會。記者黃羿馨／攝影
邱泰源今天率領立委林為洲、張育美、王婉諭、鄭正鈐來到新竹地區考察各家醫院狀況，並邀請衛生福利部、國家衛生研究院、新竹縣、市衛生局與會。記者黃羿馨／攝影

新竹 癌症 考察

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