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2024桃園跨年晚會卡司強 搖滾、饒舌實力唱將輪番獻唱

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
熊仔今年將帶新作品與桃園跨年晚會民眾分享。圖／桃園市觀光旅遊局提供
熊仔今年將帶新作品與桃園跨年晚會民眾分享。圖／桃園市觀光旅遊局提供

「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會31日將在桃園高鐵站前廣場舉行，桃園市觀光旅遊局今天宣布動力火車、丁噹和熊仔將輪番登台獻唱，除了民眾耳熟能詳的經典歌曲，也有人會帶來新作品，要讓大家嗨翻2023年最後一天。

觀旅局表示，今年晚會邀請動力火車擔任開場嘉賓，歌單包含膾炙人口的經典歌曲。對於背負跨年晚會第一棒的重責大任是否做足準備，2人逗趣回應「平時常到桃園打高爾夫，已經準備好敲出完美第一桿」，而被問到對桃園哪個地方最熟悉，2人不約而同說「桃園機場」，指因為工作關係，桃園已成為他們打卡熱門地點。

丁噹連續2年到桃園開唱，最近剛結束台北個人演唱會的她為讓自己維持在最佳狀態，經常爬山維持體能，雖然歌單尚在規劃，但會將個人演唱會元素帶進晚會。她也感性說道，今年各方面都動了起來，時間感覺過的特別快，期許明年也可以擁有健康的身體繼續忙碌，展現對2024年抱有滿滿的事業心。

熊仔被譽為饒舌界創作才子，每次表演總能轟炸全場，他表示今年歌單有精心挑選，不僅包含精選代表作，同時也有新作品一起華麗呈現給桃園，將用饒舌帶給大家溫暖能量，迎接嶄新的一年。

觀旅局長周柏吟表示，今年桃園跨年晚會將以全新的「2024桃園星際城STAR UP」為主題，將城市建設結合『科技』元素，讓大家看見桃園逐步朝科技智慧城市邁進，邀請民眾開始規劃來桃園的跨年行程，一起相約桃園星際城倒數迎接嶄新2024年。

丁噹為保持最佳狀態，最近有時間就會爬山鍛鍊基本體能。圖／桃園市觀光旅遊局提供
丁噹為保持最佳狀態，最近有時間就會爬山鍛鍊基本體能。圖／桃園市觀光旅遊局提供
動力火車將擔任2024桃園星際城Star up開場嘉賓。圖／桃園市觀光旅遊局提供
動力火車將擔任2024桃園星際城Star up開場嘉賓。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園機場 跨年晚會 火車

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