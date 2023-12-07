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二重國小百年老黑松入列 新竹縣受保護樹木再增加

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
二重國小百年老黑松成為竹東鎮首株受保護樹木。圖／竹縣府農業處提供
二重國小百年老黑松成為竹東鎮首株受保護樹木。圖／竹縣府農業處提供

新竹縣繼去年公告首兩波52株受保護樹木後，今年再新增16株樹木為受保護樹木，其中二重國小百年老黑松不僅被列入，更是竹東鎮首株受保護樹木，新竹縣府農業處鼓勵民眾若發現周邊有具保護價值的樹木，可提供資料提報給公所認定，為彼此保存重要綠色資產。

新竹縣府表示，今年新增公告16株樹木為受保護樹木，其中最特別的為竹東鎮二重國小校門口的百年老黑松，為首次有老黑松列入受保護樹木，另外入列的還有關西鎮圖書館前的2株苦楝樹、關西鎮南山大橋旁百年茄苳、橫山鄉老內灣派出所百年桂花、新埔鎮舊鎮公所前老羅漢松等。

竹縣府農業處指出，為了維護新竹縣重要綠色資產，新竹縣府依照森林法樹木保護專章規定，成立了「新竹縣樹木保護審議委員會」，繼去年兩度審議並公告共52株受保護樹木後，近期第3次審議完成，被列入的樹木不是樹齡超過百年，就是具有歷史及文化的故事背景。

二重國小百年老黑松2條件都符合，因為據查老黑松在二重國小創校時便栽植，後續校舍改建時，還特別更改通往地下室的車道，只為了保留創校老樹。

關西鎮南山大橋旁的百年茄苳樹亦為此次新公告受保護樹木之一，過去因台電高壓輸電線路藏身於老樹樹冠之中，台電為保障輸電安全，經常性修剪樹木，卻也造成樹冠生長不良的問題，新竹縣府於2020年邀集台電關西服務所、關西公所及在地里長商議討論線路遷移，歷經4年來台電及各方公部門努力，電纜於今年6月中旬遷移並正式走入地下，今後既可以保障周邊居民用電，老樹也能不受影響、健康生長。

新竹 護樹 台電

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