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乘載竹女近百年記憶 竹市府指定小禮堂為市定古蹟
興建於1931年的新竹女中小禮堂，歷史悠久，建築優美典雅，極具歷史與代表性，市府本周一開文化資產審議會，對指定竹女小禮堂為市定古蹟案進行審議，委員們認為小禮堂為磚造建築、水泥瓦，門窗框以幾何線條勾勒出建築的立體感，立面上方以簡單紅色圓盤綠色三竹葉泥塑裝飾，形制優美典雅，是新竹地區極具代表性的學校建築，在會中決議指定為市定古蹟。
市府說明，竹女於今年4月28日主動申請校內「小禮堂」指定為古蹟，文化局並在8月24日召開文資價值評估現勘及審查會議，初步研判具相當文化資產價值，予以列冊追蹤。
文化局在10月23日召開專案小組會議，由小組委員建議指定為市定古蹟，而後續於12月4日召開文化資產審議會議，委員認為竹女小禮堂為日治時期提供給在台日人就讀的高等女學校，有其時代歷史意義；另在建築式樣上，據舊照片顯示禮堂屋架為鐵造芬克桁架，建物為一層加強磚造，內設三門非為完全對稱平面。
此外，小禮堂南向山牆拱形門上方有拱型百頁推窗，窗上有拱型葉片飾帶，另左右各有上下推拉窗，並以水平線腳勾勒形似窗楣，環繞建物一周。正背面牆體有扶壁柱，牆面以灰泥拉毛妝點，符合古蹟指定基準之具高度歷史、藝術或科學價值者、表現各時代營造技術流派特色者、具稀少性，不易再現者等三項基準，因此委員一致決議指定為市定古蹟。
文化局補充，新竹女中創立於1924年，原名新竹州立新竹高等女學校，開辦初始校舍未建，先借用新竹小學校址（今東門國小）辦學，直至1926年才以現址（中華路二段）做為校舍，明年將屆百年校慶。而竹女小禮堂興建至今已超過92年，也是竹女最能代表百年校史的歷史見證之一。後續市府將與校方通力合作，進行後續一系列修復與再利用工作，使古蹟再現風華。
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