台南火車站前大改造 民擔心圓環不見 市府：放心啦

台南市政府因應台南火車鐵路地下化及新站設立，爭取近3億元要對站前環境、交通動線大改造，將進入細部設計，但民眾擔心站前圓環將消失，百年景觀不見。交通局表示，圓環仍在，但路型會簡化、減少車流交織，並改造車輛轉乘空間，打造友善殘障人士、長者及婦孺的友善交通環境。

台南火車站前圓環長年來受到詬病，認為不夠友善，忽略行人通行權益，更不利身障者，由於鐵路地下化工程預計2年後完成，也是古蹟的現有車站也將功成身退，由新站取代，為因應新站成立以及讓交通環境更友善並讓城市門面更美化，彰顯古都氣息，市府交通局爭取經費改造交通設施與環境，其中規畫方面已完成基本設計，正邁入細部設計，明年就可完成規畫。

交通局表示，由於站前空地是廣場，必須變更地目，加上古蹟的關係，也需文資審議，預計2025年初才能發包施工，基本上會配合新站的完工，讓城市門面大改觀。

市議員沈震東說，之前參加公民論壇，民眾最關心的是站前圓環意象以及行人路網，要求圓環必須保留，以及地下道至公車站的行人動線應更簡化及便民，特別是要營造殘障者及老人家、婦孺更友善動線，也希望能結合科技，有更創新作為。住在附近的陳姓、李姓住戶說，許多人為了方便不走地下道，直接穿過馬路到火車站或公車站，就是不方便才會有如此情形發生，若做好規畫，就可防止。

對於民眾很在意站前的圓環意象，希望近百年圓環能繼續維持，交通局長王銘德說，圓環意象沒改變，民眾可以放心，整個設計以簡化路型、減少車流交織，以及從火車站到公車站的動線及環境改造為主，會打造更人本的交通動線與環境，方便殘障者及老人家與婦孺。由於站前車流量大，施工時會兼顧既有的車流需求，一半施工另一半維持通行。