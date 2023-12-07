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清潔員接連夾傷 竹北要社區換垃圾子車規格惹議
新竹縣竹北市公所清潔隊上月接連發生2起工安意外，都因社區垃圾子車規格過小，導致隊員操作時被夾傷，公所12月1日緊急發文，要求10天內更換為1100公升子車，否則將停止清運該社區垃圾，引發反彈，市公所今天將邀物業和社區開會討論解決。
竹北許多社區大樓地下室設有垃圾儲藏間，共680棟大樓委託清潔隊清運，多數使用1100公升子車，其中147棟用660公升子車。竹北清潔隊說，同仁操作垃圾車機械臂時，因子車尺寸過小，為避免掉下來才伸手去扶，導致手指捲入夾傷；考慮同仁安全，決定統一規格。
但社區物業向多位民代陳情，指大容量垃圾子車進不去電梯，物業人力老化，無法推到1樓。另有社區指存放空間不足，冷藏庫門不夠大，大容量子車無法進出。
市民代表張雅婷、何宜芯等人說，一紙公文就要147個社區執行，影響層面廣大，應先普查大樓狀況，規畫好配套方案。
市公所回應，公文發出後，有社區已配合更改，也有社區提到執行困難，或願意配合、但需更長作業時間等，今天上午將與各社區開會找出雙贏的解決辦法。
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