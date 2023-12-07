規畫一波三折 桃園文學館延至2025年5月開館

桃園文學館2017年開始規畫興建，受疫情影響流標高達11次，去年提高經費後才順利招標，但工期仍延宕，市長張善政昨在市政會議表示，將加速期程，目前規畫2025年5月開館，另兒童圖書館也將轉型為桃園兒童文學館，加速後預計明年7月開館。

桃園文學館前身為東門宿舍群，文化局2017年規畫2棟宿舍拆除重建，另4棟保存修復，預計2019年底啟用，但實勘發現所有宿舍破敗到無法使用，決定全部拆除重建，未料碰上疫情流標，前年底將工程費由9890萬調高為1億2040萬才標出。

文學館原預計2023年7月底完工，文化局長邱正生昨天表示，工程仍些微延宕，工務局10月才報竣，後續須經新工處驗收程序，文化局才能進場裝修，文學館包括1棟4樓高的主館及1棟仿日式宿舍，文學館1樓將規畫大廳、展示廳，2至4樓展覽室、座談室、文學典藏室等，將辦理文學講座、展覽及藝文活動。

八德置地生活廣場5、6樓為商場回饋市府空間，目前5樓兒童美術展覽空間、6樓兒童美術館附屬圖書館，隨著桃園市兒童美術館明年4月開館，未來6樓將改為桃園兒童文學館，5樓空間將轉型為桃園跨域藝術實驗基地，並成立桃園地景藝術節專案辦公室。

邱正生說，桃園跨域藝術實驗基地未來將以創新科技藝術，展現「跨域藝術」成果；桃園地景藝術節邁入第10年，文化局將以2至3年籌備，打造為國際品牌活動。