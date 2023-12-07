桃園市預算審查 綠反類包裹 藍嗆雙標

桃園市議會昨聯席審查各區公所明年度預算，民進黨團不滿國民黨團動員表決通過只審桃園區公所，批評多數暴力通過「類包裹審查」簡直自我閹割，國民黨議員反擊不服從多數決有違民主精神，不可又「綠能你不能」搞雙標；藍綠數度口角，最後依表決審查通過，不歡而散。

聯席審查也在昨天結束，擱置預算金額破紀錄，市府32局處、各區公所及市議會歲出累計擱置金額7億2259萬元，確定刪減6萬，刪減但保留發言權金額459萬，刪減不通過但保留發言權金額2643萬；附屬單位預算28個基金和地方教育發展基金歲出共擱置2億7309萬。市府將努力在二讀會爭取恢復。

昨天國民黨議員徐其萬動議依慣例挑一公所代表審查，民進黨議員反對，陳治文認為應尊重議員有無建言，余信憲質疑「類包裹」審查慣例無法源依據；國民黨議員舒翠玲批評民進黨往年要求擇一代表審查，現在卻雙標。雙方隨即口角，會議被迫休息中斷，民進黨以手板抗議「堅決反對包裹審查」，國民黨反擊「不要雙標、不要扯桃園後腿」。

復會後主席彭俊豪裁示表決，國民黨以多數優勢通過審查桃園區公所預算為代表，但民進黨議員卻問其他公所問題，雙方再度爭執，會議又休息，一開會民進黨又問其他公所預算，舒翠玲再批違反多數決精神，藍綠互相鼓譟，最後仍審查通過。

會後民進黨團開記者會批評國民黨團多數暴力、護航市府預算，國民黨團反批利用審預算「偷渡質詢」，且審查警察局12個分局預算時也按慣例只審1個分局。

針對聯席審查結果，國民黨團痛批民進黨逐條細審卻不做功課，現場搞錯預算書頁數、要求名詞解釋讓同僚陪讀，建議增加預算應自行提案，頻頻發問癱瘓議事不可取。無黨聯盟認為應注意審議速度、維持和諧。

民進黨團回應，認真監督預算沒有不對，市府明年度歲出預算1573億元創歷史新高，與歲入預算1432億差距甚大，「一年就舉債141億不該好好問嗎？」