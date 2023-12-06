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陳超明三義、銅鑼競選總部今午成立 韓國瑜來助陣

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣第一選區立法委員候選人陳超明今午緊鑼密鼓，接連舉行三義、銅鑼鄉競選總部成立大會。圖／民眾提供
苗栗縣第一選區立法委員候選人陳超明今午緊鑼密鼓，接連舉行三義、銅鑼鄉競選總部成立大會。圖／民眾提供

苗栗縣第一選區（海線）現任立法委員陳超明今天下午接連舉行三義、銅鑼鄉競選總部成立大會，前高雄市長韓國瑜也應邀到場站台助講，他大讚陳超明從政近30年戮力為地方服務，應該改名「陳超人」，並向鄉親懇託支持國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康，也呼籲支持山線第二選區國民黨立委參選人邱鎮軍。

今午2點半，陳超明三義競選總部成立大會正式開始，由退休警、憲幹部開道引領陳超明、韓國瑜及苗栗縣議會李文斌等藍營要角進場，現場「陳超明、侯友宜凍蒜」聲、加油聲不斷。

韓國瑜說，陳超明從1994年擔任省議會議員，到現在立法委員，從政將近30年，認真為地方服務，光是民眾服務請託案就超過2萬6千件，跑了80萬公里的里程數，也參與過1萬1366場會勘與協調會，在立院的連署、提案達1900項，更向中央爭取454億元地方建設補助。

他說，有些民意代表拿到選票後，開始吃香喝辣、作威作福，但有的則是感謝選民給他們機會，為人民做牛做馬，陳超明就是要這樣任勞任怨的立委代表苗栗爭取資源，強調選民選最棒的政治人物，政治人物給百姓最好的照護，這才是台灣民主政治的典範。

尤其苗栗財政困難，即使縣長鍾東錦、議長李文斌擁有十八般武藝是不夠的，還需要中央資源挹注，因此苗栗要建設發展，就需要山、海線兩位立委幫忙，才能大力爭取中央資源。且未來新竹、苗栗是重要的科技廊帶，屆時立法委員很重要，要協調經濟部、內政部土地等事情，是要代表苗栗爭取未來30年、50年的發展，請鄉親全力來支持信得過也依賴他拜託他，最棒的立法委員陳超明。

傍晚6點半左右，銅鑼鄉競選總部成立大會接著登場。連趕兩場的陳超明說，他擔任立委期間為苗栗爭取超過454億元建設經費，充實苗栗交通、產業、教育、醫療各面向發展，未來會與縣政府緊密合作，加速縣內有關青年發展的相關建設。

立委陳超明今天下午舉行三義競選總部成立大會時，前高雄市長韓國瑜也應邀到場站台助講，他大讚陳超明從政近30年戮力為地方服務，應該改名「陳超人」。圖／民眾提供
立委陳超明今天下午舉行三義競選總部成立大會時，前高雄市長韓國瑜也應邀到場站台助講，他大讚陳超明從政近30年戮力為地方服務，應該改名「陳超人」。圖／民眾提供

陳超明 韓國瑜 李文斌 2024桃竹苗立委 2024立委選舉

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