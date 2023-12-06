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園縣市高峰會討論大新竹輕軌 王永壯建議路線納入竹科X計畫

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
今年第4次園縣市高峰會今下午在新竹市煙波大飯店登場，此次輪到新竹市政府主辦，市長高虹安（中）致詞。記者張裕珍／攝影
今年第4次園縣市高峰會今下午在新竹市煙波大飯店登場，此次輪到新竹市政府主辦，市長高虹安（中）致詞。記者張裕珍／攝影

今年第4次園縣市高峰會今下午在新竹市煙波大飯店登場，會中討論7項提案，涵蓋交通、環保、觀光與心理衛生等面向。其中，竹市府提出共同向中央爭取「大新竹輕軌」，竹科管理局長王永壯認為竹科持續發展，建議輕軌路網要納入竹科X計畫，會議主席、新竹市長高虹安裁示，縣市府送審交通部前重新檢視路網、顏色與機廠規畫等，以符地方需求。

新竹縣市因新竹科學園區蓬勃發展，帶動人口進駐且車流往來頻繁，迭有用路人抱怨塞車，竹市府為導入軌道系統，2017年爭取中央前瞻基礎建設計畫補助辦理新竹輕軌規畫作業，交通部2021年備查整體路網評估計畫報告，目前仍在可行性研究階段。

高虹安日前與新竹縣長楊文科簽署大新竹輕軌合作備忘錄，市府今天也將此提案送入園縣市高峰會討論。交通處長倪茂榮說，前期規畫路線較不務實，新竹市紅線只到台鐵新莊站，沒到竹北的台鐵六家站，縣市合作將整合路網，共同延伸到高鐵新竹站。

提案討論階段，王永壯建議大新竹輕軌路線規畫要納入竹科X計畫，因未來還會有二期建設，以及有5、6千人的工研院光復院區等，自己曾在行政院會議提過此事，路網才會完整。楊文科認為，竹科管理局的建議更為「四通八達」，看竹市府如何規畫。

倪茂榮說明，竹科X計畫是在新竹市藍線部分，會跟新竹縣藍線交會，目前有規畫在整體路網內。並強調目前較為迫切的是紅、藍線「環線」要先推動，先將運量拉起來，其他周邊路線就能快速整合，重點是要一起跟中央爭取，土地部分需要中央協助。

高虹安也提及和楊文科討論時發現，過去新竹縣市路網沒溝通好，「顏色有重複、撞色」，新竹縣市都有藍線，竹市府交通處、竹縣府交旅處對接成立專案小組，將進一步討論路網、路線顏色，以及共用機廠選址等凝聚縣市共識，以利下次送交通部審查。

苗栗縣長鍾東錦則表示，前縣長徐耀昌任內曾經規畫過輕軌，但他決定要暫緩，主要是因為目前人口還不夠多，加上縣府財政較為辛苦，但當未來竹南科擴編到一定程度，人口聚集較多時，將會努力推動輕軌，帶動地方發展。

今年第4次園縣市高峰會今下午在新竹市煙波大飯店登場。記者張裕珍／攝影
今年第4次園縣市高峰會今下午在新竹市煙波大飯店登場。記者張裕珍／攝影
今年第4次園縣市高峰會今下午在新竹市煙波大飯店登場，3縣首長與局處長合影。記者張裕珍／攝影
今年第4次園縣市高峰會今下午在新竹市煙波大飯店登場，3縣首長與局處長合影。記者張裕珍／攝影
今年第4次園縣市高峰會今下午在新竹市煙波大飯店登場，竹科管理局長王永壯（左起）、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦與台灣科學工業園區同業公會理事長李金恭合影。記者張裕珍／攝影
今年第4次園縣市高峰會今下午在新竹市煙波大飯店登場，竹科管理局長王永壯（左起）、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦與台灣科學工業園區同業公會理事長李金恭合影。記者張裕珍／攝影

輕軌 高虹安

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