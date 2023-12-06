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後龍甘藷花生節「來企控窯」16日登場 即日起開放報名

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍鎮公所行銷在地觀光，將在16日舉辦甘藷花生節「來企控窯」活動，限量600組額滿為止，有意參加民眾報名要快。圖／後龍鎮公所提供
後龍鎮公所行銷在地觀光，將在16日舉辦甘藷花生節「來企控窯」活動，限量600組額滿為止，有意參加民眾報名要快。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣後龍鎮公所為行銷在地觀光輕旅行，將在16日舉辦甘藷花生節「來企控窯」活動，今天舉行記者會，歡迎民眾一起來共襄盛舉，體驗古早味；公所表示，活動即日起開放報名，限量600組額滿為止，有意參加民眾報名要快。

公所指出，控窯是早期農村稻作收割後的休閒娛樂之一，家人朋友一起升火、起窯，放入盛產農作，再來打窯、夯實，等待烤甘藷出窯，餘火還可煨花生，這些都是秋後入冬的農村舊時記憶。今年控窯活動「來企控窯」特別以台語發音，期望藉由極其生活的一句話喚醒農村舊時記憶、增益社區情感，並推廣後龍當地、當季的農特產品。

活動報名費500元、限量600組額滿為止，凡報名者可於活動當日獲得甘藷、花生、玉米、土雞、精美野餐墊及美食品嚐折價券等，屆時現場還有各式精彩表演、趣味團康活動、農特產展售、在地社區及幼兒園小朋友演出，熱鬧場面更勝以往。

網路報名時間，自今天中午12點起至8日下午5點為止，現場報名時間則從8日上午8點30分至下午5點止，名額有限額滿為止，有興趣的民眾可以至後龍鎮公所Facebook粉絲專頁搜尋。

野餐 網路

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